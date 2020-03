Comment jouer au mode Versus – One Punch Man : A Hero Nobody Knows

Si vous avez lancé One Punch Man : A Hero Nobody Knows uniquement dans le but de jouer avec Saitama et les autres héros, le début du jeu vous a peut-être déboussolé. Le titre ne possède pas de vrai menu principal et vous lance directement dans le mode Histoire, avec la création de votre avatar. Pas de panique, vous pouvez tout de même accéder au mode Versus très vite après cela.

Comment débloquer le mode Versus ?

Avant d’accéder à ce mode, il faudra terminer le tutoriel de Prof-Man, qui vous expliquera les rudiments du jeu et du système de combat. Une fois libre de vos mouvements, vous pourrez vous rendre au QG de l’Association des Héros. C’est ici que vous pouvez prendre des missions pour augmenter votre rang de héros, mais pas que.

Une fois dans le QG, regardez à droite du guichet pour voir un PNJ avec l’icone VS au-dessus. C’est seulement en allant parler à ce PNJ que vous pourrez vous lancer dans le mode Versus. Vous pourrez alors choisir les conditions du combat, avant de vous lancer dans la sélection de personnages, qui sera très famélique en début de partie. Vous débloquerez ainsi les autres personnages en avançant dans le mode Histoire.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de One Punch Man : A Hero Nobody Knows pour plus d’informations.