One Punch Man – A Hero Nobody Knows : Le DLC Lightning Max est disponible

Annoncé en avril dernier, quelques jours seulement après l’arrivée du DLC Suiryû, Lightning Max intègre dès aujourd’hui le casting de One Punch Man: A Hero Nobody Knows.

Le 19ème de la classe A débarque

Comme prévu, ce personnage rejoint le roster du jeu de combat édité par Bandai Namco accompagné de nouvelles missions pour le mode Histoire, de coups spéciaux inédits et d’éléments cosmétiques pour votre avatar.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.