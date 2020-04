One Punch Man: A Hero Nobody Knows, après avoir récemment sorti son premier DLC, voit aussitôt son second se confirmer. Bandai Namco enchaine les annonces pour son jeu de combat et présente donc le successeur à Suiryu.

Lightning Max

Ce sera donc Lightning Max qui sera le second personnage du « Character Pass », comme confirmé dans les colonnes du Weekly Shônen Jump cette semaine. Celui-ci arrivera au printemps, sans date de sortie précise pour le moment, pour un prix de 5,99€.

Vous débloquerez donc le personnage ainsi qu’un morceau de scénario inédit et des coups spéciaux débloqués. Pour rappel, le titre est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One depuis février.