One Punch Man A Hero Nobody Knows : un trailer pour Garoh et Chien de Garde-Man

On savait déjà que Garoh et Chien de Garde-Man étaient les prochains DLC à venir pour One Punch Man A Hero Nobody Knows, mais les deux personnages n’avaient pas encore eu droit à une date de sortie.

Une sortie simultanée pour les deux DLC

Finalement, le monstre en devenir et le héros professionnel canin arriveront tous les deux en même temps, et ce dès demain. Un trailer a été diffusé pour annonce cela, où l’on peut voir les deux personnages s’affronter. La mise à jour apportant une nouvelle arène, qui n’est autre que le stade du tournoi d’art martiaux dans sa version détruite, arrivera elle aussi dès demain.

One Punch Man A Hero Nobody Knows est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.