Au total, DOOM: The Dark Ages compte 29 trophées, dont 1 platine, 5 or, 12 argent et 11 bronze. Comptez environ une bonne quinzaine d’heures pour finir la trame principale dans une partie normale, puis une dizaine d’heures supplémentaires pour tout finir entièrement. On est donc sur une durée de vie relativement équivalente à DOOM Eternal, bien que nous avons ici des niveaux parfois un peu plus ouverts.

Si vous cherchez à finir entièrement le jeu, laissez-vous guider par nos astuces et autres soluces. On vous donne notamment la localisation des collectibles et où trouver tous les jouets et codex dans notre guide complet de DOOM: The Dark Ages.

Platine

Maître des trophées

Obtenez tous les trophées.

Or

Jeu terminé

Terminez la campagne dans n’importe quelle difficulté.

Terminez le défi de maîtrise de toutes les armes.

Débloquez toutes les améliorations de base du bouclier, de ses runes et des armes de corps à corps.

Débloquez toutes les améliorations avec de l’essence démoniaque.

Terminez tous les défis de mission dans la campagne.

Argent

Ils ne craignent qu’une seule chose

Éliminez l’Ancien et Ahzrak renforcé.

Tuez le champion Vagary.

Tuez un chasseur Agaddon.

Tuez un démon Komodo.

Terminez le défi de maîtrise d’une arme.

Débloquez toutes les améliorations du bouclier dans la catégorie de base.

Débloquez toutes les améliorations des armes de corps à corps.

Débloquez toutes les améliorations de munitions avec de l’essence démoniaque.

Débloquez toutes les améliorations d’armure avec de l’essence démoniaque.

Débloquez toutes les améliorations de santé avec de l’essence démoniaque.

Récupérez tous les jouets démons à collectionner.

Récupérez toutes les pages de codex.

Bronze

Un sombre commencement

Terminez le chapitre : Village de Khalim.

Terminez le chapitre : Noyau de la barrière.

Terminez le chapitre : Cité sacrée d’Aratum.

Terminez le chapitre : Flèche de Nerathul.

Terminez le chapitre : Port des âmes.

Terminez le chapitre : Résurrection.

Débloquez votre première amélioration d’arme.

Obtenez la baliste à force de concassage.

Récupérez votre première rune de bouclier.

Débloquez toutes les améliorations pour une rune de bouclier.

Débloquez votre première amélioration avec de l’essence démoniaque.

DOOM The Dark Ages sort le 15 mai 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Game Pass.