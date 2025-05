DOOM: The Dark Ages : La version physique fait parler car elle ne contiendrait quasiment aucune donnée

Visiblement, des copies physiques de DOOM: The Dark Ages sont déjà dans la nature, avant la sortie officielle du jeu le 15 mai. Et un triste enseignement nous parvient de la part d’une des personnes en possession du prochain hit de Bethesda.

One of our lovely Patreon Supporters got their hands on a copy of DOOM: The Dark Ages PS5 early.

Just a 85 MB stub and a blocker to go online and update.

(deleted the previous tweet about this due to hope getting in the way of our basic reading ability ;-)) pic.twitter.com/nMq5VwsR8Y

— Does it play? (@DoesItPlay1) May 9, 2025