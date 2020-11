Anthem propose un système d’attaques élémentaires dans son gameplay. Mais pour être encore plus efficace lors de vos affrontements, il est aussi possible de créer des combos. Il est essentiel de maîtriser ce système pour devenir le freelancer le plus puissant de Fort Tarsis. C’est en effet une mécanique très importante pour les défis les plus compliqués. Voici un guide permettant de comprendre le système de combo présent dans le titre de Bioware.

La base : Amorce et détonateur

Dans Anthem, il existe tout un tas d’armes et de gadgets avec lequel il est possible de combiner afin de créer des combos. Trois types de capacités existent au sein du jeu avec un rôle bien différent dans ce système.

Amorce

Détonateur

Standard (dégâts importants mais n’influent pas sur le système de combo)

Comme il est possible de voir sur la photo ci-dessus, un logo est présent sur la gauche du nom de votre équipement. C’est en réalité un signe permettant de connaître sa nature dans un combo (Amorce ou détonateur). Si rien n’est visible sur la gauche, c’est alors que votre objet inflige des dégâts standards sans impact sur un combo.

Comment déclencher un combo ?

Maintenant que vous reconnaissez les différents symboles, il ne manque plus qu’à connaître la façon de déclencher ce fameux combo. Un équipement de type Amorce permet d’infliger un malus d’état à l’ennemi (feu, électricité, glace et acide). Une fois que votre cible est sous l’emprise d’un de ses malus, il disposera d’un symbole rouge au-dessus de sa tête comme le montre l’image précédente. Ce logo signifie qu’un effet se déclenchera lors d’une prochaine attaque de type Détonateur.

Cependant, comme nous vous l’avions expliqué lors de notre guide sur les attaques élémentaires. Certains ennemis demanderont plusieurs répétitions d’attaques élémentaires pour subir une affliction de type Amorce. Sans oublier qu’il est impossible d’amorcer un adversaire si celui-ci dispose encore d’un bouclier (barre bleue). À savoir aussi, qu’il est possible d’infliger plusieurs états de type Amorce avant le déclenchement via une attaque dite Détonateur.

Un javelin, un bonus de combo

Chaque javelin propose des effets bonus différents après le déclenchement d’un combo. Voici la liste de ces effets :

Commando : Dégâts accrus lors du déclenchement d’un combo (sorte de coup critique).

Dégâts accrus lors du déclenchement d’un combo (sorte de coup critique). Colosse : Dégâts exportés sur une zone autour de la cible.

Dégâts exportés sur une zone autour de la cible. Intercepteur : Augmentation de l’effet Aura (transmission de l’effet élémentaire déclenché lors du combo aux ennemis alentour).

Augmentation de l’effet Aura (transmission de l’effet élémentaire déclenché lors du combo aux ennemis alentour). Tempête : Expansion des effets élémentaires de la cible à tous les ennemis alentour.

Il ne vous reste plus qu’à exploiter un maximum les différents équipements de vos javelins pour trouver les meilleurs combos possibles. Une coordination de vos différentes classes avec le reste de votre équipe peut s’avérer destructeur grâce à ce système. Pour finir, voici un tableau récapitulant les différentes possibilités en fonction de chaque classe. Source : FireDragon04 via Reddit.

