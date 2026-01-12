Anthem tire sa révérence aujourd’hui avec la fin des serveurs et l’impossibilité d’accéder au jeu

La fin d’un très mauvais chapitre pour EA et BioWare

Sorti en 2019 à l’heure où il y avait déjà de nombreux jeux service qui prenaient un mur, Anthem semblait être condamné dès le départ, la faute à une structure peu convaincante. Le studio est allé s’aventurer sur un terrain qu’il ne maitrisait pas, en poussant l’aspect multijoueur et une rejouabilité qui n’a jamais été suffisante pour conserver un semblant de communauté, malgré quelques fulgurances appréciables dans le gameplay.

Et si le support du jeu a vite été abandonné malgré l’envie d’une refonte avortée, les serveurs tenaient jusqu’ici le coup. Une dépense qui ne pouvait visiblement plus durer chez Electronic Arts, qui a décidé de mettre le jeu hors-ligne aujourd’hui.

La mise à mort des serveurs du jeu a été annoncée il y a de cela quelques mois, laissant ainsi quelques irréductibles profiter du titre pendant encore plusieurs semaines avant de tout couper. L’absence d’un vrai mode solo et hors-ligne fait aussi qu’Anthem ne sera plus jouable d’ici quelques heures, et va donc disparaitre définitivement, même si vous avez acheté le jeu. Un grand gâchis qui fait suite à de mauvaises décisions, tandis que son studio continue d’en payer les pots cassés.