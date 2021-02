Anthem est définitivement annulé après un an de refonte

Si vous attendiez le retour d’Anthem avec Anthem Next, vous pouvez oublier l’idée de le retrouver sous un jour nouveau puisque EA vient de sonner le glas en décidant simplement d’annuler le projet de refonte.

Anthem est mort, vive Dragon Age 4

En début de mois, nous vous rapportions (via Bloomberg) qu’EA déciderait du sort d’Anthem après avoir évaluer les améliorations apportées après un an de refonte. Une partie du studio Bioware s’était en effet attelée pour montrer que le titre avait encore le potentiel de renaitre de ces cendres comme se fut le cas pour No Man’s Sky ou encore Final Fantasy XIV. Malheureusement, on comprend aujourd’hui qu’Electronic Arts n’a pas été convaincu et a tout simplement mis fin au projet.

On apprend la nouvelle via un communiqué officiel posté sur le site de Bioware par Christian Dailey, le gérant de la refonte qui a ensuite quitté celle-ci pour Dragon Age 4. En plus de présenter ses excuses et ses regrets à la communauté d’Anthem, il rajoute que 2020 n’a pas été facile pour travailler efficacement à cause du Covid-19, et qu’il valait mieux se concentrer sur les autres projets du studio : Mass Effect et Dragon Age 4.

Dailey précise tout de même que le soft continuera d’être jouable dans son état actuel histoire de lui faire un dernier adieu affublé d’un mecha. IGN a pu interviewer Laura Miele, la responsable des studios EA, qui précise vouloir concentrer les ressources sur les licences phares du studio pour qu’elles soient meilleures encore. On imagine que l’éditeur a voulu miser sur des valeurs sûres qui garantissent de grosses ventes plutôt que sur une nouvelle licence qui a très mal démarré.

« Anthem était un risque créatif et ces challenges nous ont appris beaucoup sur le game design et même sur comment améliorer le processus de développement. Ce n’est pas seulement un bénéfice pour les développeurs mais aussi pour les joueurs. ». On espère effectivement que Bioware et EA auront tiré les leçons de cette échec pour de futur succès dont un Dragon Age 4 très attendu.