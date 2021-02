EA va sceller le destin d’Anthem cette semaine selon Bloomberg

L’avenir d’Anthem est aujourd’hui plus qu’incertain si l’on en croit les récentes nouvelles avec un retour qui semble compromis.

Anthem enterré ?

Après un lancement catastrophique en 2019, le studio Bioware et EA s’étaient donnés du temps afin de lui donner un second souffle que l’on espère salvateur. Seulement, il se pourrait bien que tout s’arrête plus tôt que prévu si l’on en croit la révélation de Bloomberg. Le très informé Jason Schreier a pu s’entretenir avec trois sources (qui ont souhaité rester anonymes) proches du dossier qui ont confirmé qu‘Electronic Arts statuera cette semaine sur le sort d’Anthem.

Alors qu’une équipe de 30 personnes travaillent sur la refonte depuis l’annonce en février 2020, les personnes interrogés estiment qu’il faudrait tripler les effectifs, et donc allouer un budget plus conséquent, afin de créer du nouveau contenu tout en poursuivant le peaufinage. L’éditeur devrait prendre sa décision après un regard sur le travail accompli appelé « Anthem Next », une version radicalement différente avec des bases modifiées ainsi qu’une toute nouvelle interface.

Des chances qui ne sont pas de son côté

Même si l’industrie a de beaux exemples de renaissances avec Final Fantasy XIV : A Realm Reborn ou encore No Man’s Sky, on ne peut pas dire qu’Anthem bénéficie de la même aura. Le développement chaotique et les nombreux départs, dont celui de Christian Dailey qui était en charge de cette refonte et qui a rejoint l’équipe de Dragon Age 4 en décembre 2020, n’arrangent rien. De plus, on ne voit pas vraiment EA prendre un pari aussi risqué d’autant que l’actualité ne joue pas vraiment en leur faveur avec un Cyberpunk 2077 qui a plus ou moins suivi le même chemin tortueux.

On imagine que tout dépendra du résultat vis à vis du travail accompli, mais il n’y a clairement pas que de quoi être optimiste.