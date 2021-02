Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est sortie sur Nintendo Switch et vous vous posez peut-être quelques questions à son sujet. Etant donné qu’il regroupe deux jeux un, avec un titre déjà sorti sur Wii U et une aventure inédite, il peut être difficile de s’y retrouver. En tout cas, comme le montre notre test, nous sommes devant un excellent jeu de plateforme à ne pas manquer sur Nintendo Switch.

Guide Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

FAQ (Foire aux questions)

Qu’est ce que Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ?

Mario 3D World + Bowser’s Fury est un jeu de plateforme en 3D développé et édité par Nintendo sur Switch. Il regroupe Super Mario 3D World, déjà sorti sur Wii U en 2013, et Bowser’s Fury, une aventure inédite qui se joue indépendamment.

Quand sort Mario 3D World + Bowser’s Fury ?

Mario 3D World + Bowser’s Fury sort le 12 février 2021 exclusivement sur Nintendo Switch.

Quels sont les changements appliqués à Super Mario 3D World sur Switch par rapport à sa version Wii U ?

La vitesse de course a été augmenté, de même que l’escale lorsque l’on endosse le costume de chat. En outre, on peut maintenant profiter d’un résolution améliorée avec du 1080p. Un nouveau mini-jeu, Luigi Bros a aussi été ajouté.

Quels sont les personnages jouables ?

Il est possible de jouer avec Mario, Peach, Luigi et Toad dans Super Mario 3D World. Il existe toutefois un personnage supplémentaire à débloquer : Harmonie. Seul Mario est pleinement jouable dans Bowser’s Fury.

Peut-on jouer en multijoueur ?

Oui jusqu’à 4 joueurs en ligne et en local dans Super Mario 3D World, et jusqu’à 2 joueurs uniquement en local pour Bowser’s Fury. Le second contrôle Bowser Jr. qui peut voler où bon lui semble et dévoiler des graffitis sur les murs.

Quels sont les résolutions et framerates en mode dock et en mode portable ?

Super Mario 3D World affiche une résolution de 1080p et un framerate de 60FPS en mode dock.

Super Mario 3D World affiche une résolution de 720p et un framerate de 60FPS en mode portable.

Bowser’s Fury affiche une résolution de 720p et un framerate de 60 FPS avec quelques petites chutes en mode dock.

Bowser’s Fury affiche une résolution de 720p et un framerate de 30 FPS en mode portable.

