Super Mario 3D World + Bowser’s Fury se divise en deux avec un Bowser’s Fury totalement inédit qui bien plus qu’un simple DLC venant combler un manque de nouveauté. Nous sommes face à une nouvelle aventure, certes plus petite que d’habitude, mais qui cache de nombreux secrets dont la fin. On vous explique ici comme débloquer la vraie fin du jeu et ce que vous y gagnez.

Comment débloquer la fin cachée de Bowser’s Fury ?

Une fois que vous avez collecté assez d’astres félins pour activer les trois Giga-Cloches, il vous sera possible d’accéder au combat final et à l’écran de fin. Toutefois, il existe une autre version où l’affrontement avec Bowser est beaucoup plus rude. Vous pouvez par exemple le remarquer à la crinière argentée du némésis de Mario.

Pour obtenir cette fin, vous devez posséder les 100 astres félins disséminés dans tout l’archipel. Ca tombe bien, nous avons justement un guide complet qui vous indique tous leurs emplacements et la manière de les récupérer. Sinon vous pouvez lancer notre vidéo ci-dessus pour observer tout l’affrontement ainsi que les crédits de fin.

Vraie fin et boss final de Bowser’s Fury

Si vous n’avez pas le courage de ramasser l’ensemble des astres félins, voici une vidéo où l’on vous montre la vraie fin et le combat de boss final. A noter qu’en accomplissant la fin secrète vous débloquerez un nouveau costume pour Mario et Bowser Jr.