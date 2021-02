Super Mario 3D World + Bowser’s Fury vous propose deux jeux en un. Alors que le second est une petite aventure mettant uniquement Mario en avant, accompagné de Bowser Jr., Super Mario 3D World quant à lui vous propose d’incarner différents personnages de l’univers de Nintendo.

De base, vous pouvez donc jouer avec Mario, Peach, Luigi, et Toad. Chacun possède une spécificité dans le gameplay qui les rend unique. Peach peut planer, Luigi Saute plus haut et Toad court plus vite. Il existe toutefois un cinquième personnage cachée : Harmonie de Super Mario Galaxy. On vous explique comment faire pour l’obtenir.

Comment jouer avec Harmonie ?

Pour commencer, vous devez avoir terminer la tour infernale et avoir vaincu Bowser. Après avoir passé le générique de fin et les crédits, revenez au premier monde. Vous verrez une fusée, empruntez-là pour accéder au monde caché.

Une fois sur place il vous faudra simplement terminer le niveau 2 « Une super Galaxie ». Vous allez d’ailleurs croiser Harmonie dans cet environnement. Il ne vous reste plus qu’à la sélectionner en tant que personnage jouable dans le menu. Il s’agit en plus d’un atout très pratique puisqu’elle peut tournoyer pour éliminer des ennemis en plus de servir lors d’un saut.

Vous pouvez à présent vous servir d’Harmonie pour tous les autres mondes. Elle est notamment très utile pour récupérer des étoiles ou des tampons que vous auriez manqué. Si jamais vous êtes également sur Bowser’s Fury, sachez nous avons un guide complet pour dénicher tous les astres félin. On vous montre aussi comment faire pour débloquer la fin secrète.