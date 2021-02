Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, où le trouver au meilleur prix ?

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sort ce mois de février et il s’agit du premier gros titre de Nintendo pour ce début d’année. On retrouve donc Mario dans Super Mario 3D World pour une aventure remit au gout du jour et une nouvelle inédite avec Bowser’s Fury. Une double dose de jeux de plateforme qui pourra potentiellement vous faire craquer, et ce, même si vous aviez déjà fait le premier sur Wii U.

D’autant que notre test ne tarit pas d’éloges à son égard avec du vieux déjà très bon et du neuf assez costaud. Voici où trouver Super Mario 3D World + Bowser’s Fury au meilleur prix.

Où trouver Super Mario 3D World + Bowser’s Fury à la ventre

 

Vous trouverez ainsi un comparateur de prix, juste ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir le meilleur prix de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que celui-ci est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Comme vous pouvez le voir, ce sont Auchan, Cdiscount et Amazon qui se démarquent avec un prix de 45,49€ tandis que les autres le proposent pour quelques euros de plus. Un prix qui ne devrait pas baisser de sitôt étant donné qu’il s’annonce déjà comme un carton plein en plus d’être un jeu Switch.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury sortira exclusivement sur Switch le 12 février prochain