Bowser’s Fury propose un énorme terrain de jeu à parcourir où l’un des principaux objectifs est de récupérer des astres félins. Même si certains se récupèrent aisément, beaucoup sont tout de même plus difficiles à trouver que d’autres. Voici donc un guide qui va vous permettre d’obtenir tous les Astres félins par îles et par zones dans Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Notez que certains objectifs, notamment ceux du Lac Saudechat en général, se débloquent au fur et à mesure. Voici leur emplacement.

Lac Saudechat

Bonds et collisions dans les nuages

Utilisez le tremplin pour atteindre le nuage et lancer la course. Vous devez éliminer tous les insectes pour obtenir l’astre félin.

Brigade Toad : en quête du capitaine

Eliminez les insectes pour sauver le capitaine Toad et obtenir un astre félin. Il se trouve sur le chemin entre l’île Pas de velours et les Rivages mistigrilles.

Chaton égaré dans les sables

Obtenez un astre félin en ramenant le chaton à sa mère. Il se trouve à droite de la première Giga Cloche. Portez-le avec Mario pour le transporter facilement ou utilisez la balle.

Grimpette jusqu’à l’astre félin

Transformez-vous en Mario Chat pour activer le mécanisme et grimpez sur la tour pour récupérer l’astre félin.

Poursuite du Lapichou des sables

Attrapez le lapin qui se trouve sur un îlot près de la première Giga Cloche pour obtenir l’astre félin.

Moisson des médailles de Plessie

Rendez-vous au point indiqué et collectez toutes les médailles en suivant la trainée dorée à chaque fois que vous ramassez une médaille pour vous diriger vers la suivante. L’astre félin se trouve au bout du parcours.

Combat Mystère dans la crique

Déclenchez le gros bouton pour faire apparaitre une arène et terrassez tous les ennemis pour obtenir l’astre félin.

Chasse aux médailles de Plessie

Rendez-vous au point indiqué à bord d’un Plessie pour lancer la course aux médailles.

Point de vue panoramique sur les îles

Pour atteindre le parcours de l’astre il vous faut d’abord attendre que Bowser lance sa furie, et surtout son lance-flamme, sur les blocs près de la Giga-cloche se trouvant au bout du chemin de la « Glissade des gamelles ». Il vous faut ensuite emprunter le tuyau et courir à toute berzingue jusqu’à l’astre félin.

Chrono : nage à toute allure

Montez sur Plessie et rendez-vous au point indiqué sur la carte. Passez le départ de la course et rejoignez l’astre avant le temps imparti pour le récupérer.

Brigade Toad : coincé sous la glissade

Atteignez le Toad en partant de la glissade des gamelles sur le point indiqué ci-dessous pour obtenir un astre félin.

Turbo et collisions dans les nuages

Non loin de la Giga-Cloche se trouvant au bout du chemin de la « Glissade des Gamelles », vous verrez une petite île avec trois grand arbres. Escaladez-les pour atteindre le nuage et lancer la course. Il suffit d’atteindre le bout du parcours en dégommant tous les monstres grâce aux étoiles d’invincibilité.

Chrono : glissade dans les airs

Rendez-vous au point indiqué sur la carte ci-dessous pour démarrer la course.

Poursuite du Lapichou sur le lac

Rendez-vous au point indiqué sur la carte ci-dessous et poursuivez le lapin pour récupérer l’astre félin.

Chatons égarés près des ruines

Voici comment trouver les trois chatons :

Le premier chaton se trouve tout près de sa mère aux abords de la giga-cloche. Le second se trouve sur le portail d’entrée du Colisée. Le dernier se trouve assez loin (avant le Donjon Ronron) et il faudra le transporter d’abord sur l’iceberg à la dérive, en passant par le « château félinvisible ». Etant donné que le transport prend un peu de temps, faites-le après une furie de Bowser (qui transforme le chaton en ennemi) sous peine de tout recommencer.

Poursuite du Lapichou des ruines

Après avoir activé le phare du colisée, rendez-vous sur la petite île au nord à bord d’un Plessie pour attraper le lapin et récupérer l’astre.

Iceberg à la dérive

Rendez-vous au point indiqué et sautez sur un iceberg à l’aide d’un Plessie et grimpez au point le plus haut. Attendez ensuite que l’iceberg atteigne l’astre pour le ramasser tranquillement.

Combat mystère sur la glace

Activez le gros bouton au point indiqué sur la carte et terrassez les ennemis pour faire apparaitre l’astre félin.

Brigade Toad : isolé sur son île

Rendez-vous à l’extrême nord de la carte et utilisez les ressorts géants pour atteindre l’île où se trouve le Toad pour obtenir l’astre félin.

Chrono : turbo et sauts dans l’eau

Rendez-vous au portail indiqué sur la carte à bord d’un Plessie et atteignez l’astre félin avant le temps imparti.

Combat mystère dans l’empreinte

Appuyez sur le gros bouton et terrassez tous les ennemis pour obtenir l’astre.

Chrono : escalade des chutes

Appuyez sur le gros bouton au point indiqué sur la carte pour déclencher la course. Utilisez Mario Chat pour atteindre plus facilement l’astre félin.

Chatons égarés dans les rocs

Voici où trouver tous les 5 chatons perdus :

Le premier chaton se trouve près de sa mère à l’autre bout du plateau. Il se trouve juste avant l’entrée de la tour Tuyaux-de-poils. Ramenez-le en grimpant sur le tuyau. Il se trouve dans un creux dans la partie inferieur de l’île Vibrisques-et-périls. Ramenez-le en sautant sur des blocs invisibles sur le mur. Il se trouve juste à côté du phare du Mont Magmiaou. Il se trouve sur le ponton juste avant d’accéder au plateau où se trouve la mère.

Trouvaille au bord de l’écluse

Sautez depuis la tour Tuyaux-de-poils pour atterrir sur un chemin rocheux. Il vous suffit ensuite de courir jusqu’à l’astre félin au bout de celui-ci.

Chrono : nage jusqu’à l’astre

Atteignez l’astre avant le temps imparti en partant du portail situé à l’endroit indiqué.

Tour de roue et escalade féline

Prenez le costume de Mario Chat et tournez le rouage pour débloquer la tour. Grimpez ensuite rapidement sur celle-ci pour obtenir l’astre.

Poursuite du Lapichou des rocs

Rattrapez le lapin à bord d’un Plessie pour obtenir l’astre félin.

Brigade Toad : pris entre deux feux

Une fois arrivé au sommet du Mont Magmiaou, regardez aux alentours. Vous devriez apercevoir un Toad malmené par un monstre. Détruisez-le pour récupérer un astre en récompense.

Combat mystère avec surprise

Rendez-vous au point indiqué et appuyez sur le gros bouton pour déclencher le combat en arène. Une fois tous les ennemis vaincus, récupérez l’astre félin.

Point de vue panoramique sur la lave

Atteignez le sommet (de gauche sur la carte) du Mont Magmiaou et attendez que l’île flottante arrive vers vous. Escaladez avec Mario Chat pour atteindre la surface et récupérer l’astre félin.

Sauts et collisions dans les nuages

Au point indiqué sur la carte ci-dessous, détruisez les caisses pour dévoiler le tremplin. Utilisez-le pour atteindre le nuage et démarrer la course pour atteindre l’astre.

Point de vue panoramique sur les chutes

Détruisez les blocs grâce au lance-flamme de Bowser en emprunter le tuyau pour vous propulser sur la parcours. Utilisez les 3 ressorts géants pour décoller et atteindre l’astre félin.

Quête des médailles de Plessie

Montez sur un Plessie et rendez-vous au ponton de l’île du chat échaudé. Prenez la première pièce en or à son effigie et suivez la trace dorée jusqu’au prochain. Après ça, vous devrez laisser Plessie pour que Mario prenne la troisième médaille sur la terre ferme puis reprenez un Plessie pour terminer la course et obtenir l’astre.

Trouvaille sur une île secrète

Attendez que Bowser déclenche sa furie à bord d’un Plessie pour atteindre l’îlot où se trouve l’astre félin. Une plateforme apparaitra pour que vous puissiez traverser le liquide noir.

Îlot de la fortune

Pour débloquer cet îlot, vous devez avoir battu Bowser lors du combat final. Lorsqu’il déclenche sa furie, repérez l’îlot dorée dans les airs (sa position change à chaque fois) et dirigez-vous vers lui. Il va falloir répéter la manœuvre 5 fois pour obtenir les 5 astres félins.

Île des Pas de velours

Allumage du phare

Il s’agit du premier astre que vous obtenez en démarrant l’aventure.

Cinq Fragments d’astre félin

Le premier fragment se trouve après avoir traversé le bateau sur le sommet d’un totem de goombas. Le deuxième fragment se trouve sur la proue du bateau. Escaladez le mat cassé vers la poupe pour trouver le troisième. Dans la forêt, escaladez les structures rocheuses aux abords. Prenez un Plessie et dirigiez-vous à droite du bateau.

Traçage de graffiti par Bowser Jr.

Appuyez sur la touche R et visez le point d’interrogation sur le sol du bateau pour obtenir l’astre félin.

Ombre de fureur sur le pont

Poursuivez l’ombre maléfique et attaquez-le 3 fois pour obtenir l’astre félin.

Démolition de bloc en fureur

Attendez que Bowser déchaine sa furie et placez-vous devant les blocs pour qu’il puisse les détruise avec son lance-flamme.

Rivages Mistigrilles

Allumage de la lumière du phare

Atteignez tout simplement le phare pour récupérer l’astre félin.

Cinq Fragments d’astre félin

Après être entrée dans la zone, grimpez sur la première grille tournante et sautez vers la pièce cachée pour trouver le fragment. Juste après ce dernier, avancez un peu et grimpez sur la seconde grille ou sur le mur en Mario Chat pour atteindre le deuxième fragment. De nouveau après ce dernier, le troisième se trouve non loin dans un coin. Au dessus des trois grilles tournantes. Le dernier se trouve dans un endroit caché au niveau inférieur de la zone (voir image 5).

Ombre de fureur sur le rivage

Poursuivez l’ombre maléfique qui vous attend à l’entrée du rivage et frappez-le plusieurs fois pour ramasser l’astre.

Clé pour l’astre félin en cage

Récupérez la clef près des caisses juste avant le phare et redescendez près de l’entrée du rivage pour ouvrir la cage et récupérer l’astre félin.

Démolition de bloc en fureur

Attendez l’orage lorsque que Bowser se déchaine et placez-vous devant les blocs à l’est pour qu’il puisse les détruire avec son lance-flamme.

Château des Chatières

Mise au pas des Voyous chat

Il suffit de vaincre tous les chats présents pour que faire apparaitre l’astre félin et allumer le phare. Pour cela faites les tomber dans la lave ou alors prenez l’étoile (dans un bloc à droite du phare) pour tous les dégommer en étant invincible.

Collecte de pièces bleues

Ramassez les pièces bleues le plus rapidement possible. Aidez-vous si possible avec un second joueur qui contrôle Bowser Jr. pour que ce soit plus facile.

Cinq Fragments d’astre félin

Il se trouve près de l’entrée de la zone sur une des plateformes en haut à droite. Chaque fois que vous sautez, elles se déplacent. Un fragment se trouve juste derrière le phare En partant du précédent, un autre est situé au nord-est au-dessus d’un arbre De nouveau à partir du précédent, vous trouverez un fragment près des arbres à l’est de la zone. A l’ouest, à la périphérie, casser les blocs enfoncés dans le mur pour débloquer un passage cacher et obtenir un autre astre

Sortie de scène des Kameks chat

Il vous suffit de vaincre tous les kameks dans la même zone que « Mise au pas des voyous chat » pour faire apparaitre l’astre félin.

Démolition des blocs de fureur

Attendez que Bowser lance ses flammes sur les blocs incrustés dans le sable pour obtenir l’astre félin.

Glissade des gamelles

Allumage de la lumière du phare

Après avoir atteint l’île, empruntez le tube pour grimper au début du parcours, l’astre se trouve au bout du chemin juste avant le phare.

Collecte des pièces bleues

Il vous suffit de revenir au début du parcours pour le refaire avec le patin en ramassant les pièces bleues et obtenir l’astre au bout.

Clé pour l’astre félin en cage

Récupérez la clef au bout du parcours non loin du phare. Ramenez -a ensuite au début du parcours en longeant la corniche de droite puis en escalant sur les blocs.

Cinq fragments d’astre félin

Pour obtenir les cinq fragments, il suffit de les récupérer sur le parcours en empruntant le patin à glace géant. Le premier se trouve d’ailleurs sur un totem de goombas juste à côté de celui-ci. Voir les images ci-dessous pour les récupérer dans l’ordre.

Démolition des blocs de fureur

Au bout du parcours descendez sur l’île de la Giga-cloche et retournez-vous pour apercevoir des blocs avec la tête de Bowser incrusté dans le mur. Attendez que ce dernier déclenche sa furie pour les détruire à l’aide du lance-flamme en vous plaçant devant.

Île de Saute-matou

Allumage de la lumière du phare

Déclenchez le gros bouton pour faire apparaitre une arène et terrassez tous les ennemis pour obtenir l’astre félin.

Cinq fragments d’astre félin

Voici comment trouver tous les fragments d’astre :

Une fois en haut de la tour prenez le gros tremplin rouge pour chuter sur le fragment vers la droite. Il se trouve sur la tête d’un des ennemis après le premier tremplin de l’île. En partant du précèdent, tournez à gauche et grimpez sur le mur avec le Mario chat pour obtenir un autre fragment. Il se trouve derrière le mur de droite, là où vous affronter les 3 koopas boomrang. Il se trouve de l’autre côté du phare derrière une troupe d’ennemis.

Chrono : ascension par bonds

Appuyez sur le gros bouton pour lancer la course et atteindre l’astre félin.

Clé pour l’astre félin en cage

Récupérez la clé sur le mur de droite (là où il y a les trois koopas boomrangs) et utilisez Mario Tanuki pour redescendre plus facilement vers la cage.

Démolition des blocs de fureur

Attendez devant les blocs en utilisant le tremplin lorsque Bowser déclenche sa furie pour les détruire avec son souffle.

Colisée Calico

Combat contre le Boum Boum chat

Face au colisée par l’entrée de la zone, passez par un petit trou vers la droite dans l’eau pour rentrer dans l’arène. Affrontez le Boum Boum chat en sautant sur sa tête trois fois pour obtenir l’astre félin.

Contre-attaque du Poum Poum chat

Cette fois-ci, il faut frapper les gros blocs jaunes pour créer un chemin et atteindre l’entrée situé vers le haut du colisée. Il suffit ensuite de frapper le Poum Poum chat trois fois pour obtenir l’astre.

Cinq fragments d’astre félin

Le premier se trouve à l’extérieur du colisée sur la gauche en partant de l’entrée de zone. Le second se trouve à la l’intérieur du colisée près d’une ouverture avec des barreaux. Grimpez le mur avec Mario Chat et faîtes de tour du colisée. Propulsez-vous avec le ressort géant pour l’atteindre. Le dernier se trouve dans une petite ouverture sur l’eau derrière l’arène.

Duel Final face au Boum Boum chat

Escaladez l’extérieur du colisée en tapant les gros blocs. Arrivé en haut, prenez une bombe pour percer le mur qui vous amène au combat final. Battez le Boum Boum chat pour obtenir l’astre félin.

Démolition des blocs de fureur

Attendez que Bowser se déchaîne pour détruire les blocs grâce à son lance-flamme.

Chateau Félinvisible

Près des yeux, loin des pattes

Pour franchir les murs invisibles et obtenir l’astre, vous allez devoir passer par le toit. Pour cela, empruntez le chemin invisible à partir du petit îlot indiqué sur la première image ci-dessous. Profitez-en pour récupérer les fragments d’astre (voir le point suivant). Il est conseillé de désactiver l’IA de Bowser Jr. puisque les ennemis qui envoient des rouleaux piquants donnent une bonne indication des chemins. Sinon, vous pouvez aussi frapper le sol ou attendre la furie de Bowser pour que la pluie dévoile un peu les plateformes invisibles.

Commencez par atteindre les caisses en escaladant avec Mario Chat et faites une retombée plongeante dessus. Vous voilà de nouveau autour de l’astre, bloqué par des murs invisibles. Faites le tour pour sauter sur le tremplin (sur le bloc rouge de la 3eme image). Sautez au milieu des 4 rouleaux piquants en cercle pour retomber dans le dôme et obtenir l’astre félin.

Cinq fragments d’astre félin

Voici comment trouver tous les fragments d’astre félin :

Le premier fragment se trouve en dessous du pont invisible. Nagez pour l’obtenir facilement. A partir du point de départ décrit dans l’astre précédent, escaladez simplement pour obtenir le fragment. Là où il y avait les caisses de l’astre précédent. Il suffit d’escalader le mur invisible avec Mario Chat pour atteindre le fragment. Utilisez Mario Tanuki à partir de la position du fragment précédent pour planer vers celui-ci et escalader les plateformes petit à petit pour l’atteindre. Utilisez le parcours de l’astre précédent sauf qu’au lieu de sauter au centre des rouleaux, utilisez Mario Tanuki pour planer vers l’extérieur en atteignant le dernier fragment.

Collecte des pièces bleues

Rien de bien compliqué si vous avez suivi jusque-là. Suivez simplement les pièces bleues qui indique le chemin.

Chrono : gare à la chute

Il faut simplement escalader les blocs et utiliser les plateformes invisibles pour atteindre l’astre. Utilisez Mario Tanuki pour planer au cas vous n’êtes pas certain d’un saut.

Démolition des blocs de fureur

Attendez que Bowser déclenche sa furie et sautez sur la plateforme invisible derrière les blocs. Attendez ensuite que Bowser les détruise avec son souffle.

Donjon Ronron

Allumage de la lumière du phare

Prenez un bloc hélice et grimpez les deux tours jusqu’au phare pour obtenir l’astre divin.

Cinq fragments d’astre félin

Voici l’emplacement des cinq fragments de l’astre pour le Donjon Ronron :

Utilisez le bloc hélice en haut de la première tour pour ramasser le premier fragment. Sautez et planez jusqu’à la seconde tour pour atterrir sur les plateformes en moulin. Faites un tour de manège pour obtenir le deuxième fragment caché dans un creux. Sur la route pour grimper la tour, vous ne pouvez pas le manquer. Juste après le précédent, vous devriez en apercevoir un autre au centre des 4 ailes du moulin. Des rangées de montres tournent autour. Celui-ci est bien caché, lorsque vous montez plusieurs petites plateformes marrons, prenez le passage caché en sautant de nouveau (images 5 et 6 ci dessous).

Chrono : décollage glacial

Activez le gros bouton et sautez sur la plateformes avec le bloc hélice. Ne planez pas trop sauf pour le dernier saut si vous ne voulez pas perdre du temps.

Ombre de fureur sur la glace

Poursuivez l’ombre maléfique en le tapant plusieurs fois pour récupérer l’astre. Utilisez Mario Chat pour plus d’aisance.

Démolition des blocs de fureur

Attendez que Bowser déchaîne sa furie et dirigez-vous vers l’est de la zone près des plateformes de glace. Vous devriez voir des blocs sur la structure. Placez-vous devant et attendez que Bowser utilise son lance-flamme.

Île vibrisques-et-périls

Ombre de fureur en terrain instable

Attrapez simplement l’esprit maléfique en touchant 3 fois. Prenez Mario Tanuki pour gérer avec les plateformes.

Cinq fragments d’astre félin

Voici où se trouver les 5 fragments pour l’île Vibristiques-et-périls. Ils se trouvent tous au niveau des plateformes jaunes donc vous n’aurez aucun mal à les trouver :

Festin de Fuzzys chat

Prenez la plante Piranha Chat pour qu’elle puisse manger tous les ennemis sur votre passage. Une fois la zone nettoyée, l’astre félin apparait.

Chrono : parcours d’obstacles

Appuyez sur le gros bouton et atteignez rapidement l’astre félin. Utilisez de préférence Mario Tanuki pour que la traversée soit plus simple.

Démolition des blocs de fureur

Attendez que Bowser déclenche sa furie au niveau inférieur de l’île, là où les blocs forment un cube. Attendez un coup de lance-flamme derrière pour récupérer l’astre.

Tour Tuyaux-de-poils

Allumage de la lumière du phare

Atteignez simplement le sommet de la tour avec les tuyaux pour obtenir l’astre félin.

Cinq fragments d’astre félin

Voici l’emplacement de tous les fragments de la tour Tuyaux-de-poils. Vous devriez facilement tous les apercevoir en atteignant le sommet :

Collecte des pièces bleues

Ramassez simplement toutes les pièces bleues dans les tuyaux pour récupérer l’astre félin.

Clé pour l’astre félin en cage

Prenez la clé vers le réseau de tuyau juste avant le phare et planez jusqu’à la cage avec Mario Tanuki pour obtenir facilement l’astre.

Démolition des blocs de fureur

Attendez le lance-flamme de Bowser devant les blocs incrustés dans le mur vers la gauche après l’entrée.

Mont Magmiaou

A bas le Prince Voyou chat !

Il vous suffit de parcourir le mont en passant les plateformes vertes pour atteindre le Prince Voyou Chat juste avant le phare. Poussez-le dans les tuyaux puis faites une frappe au sol sur lui 3 fois pour le battre.

Cinq fragments d’astre félin

Il se trouve bien en évidence au début du parcours avec la plateforme verte. En rentrant sur le Mont, descendez vers la partie inférieur au lieu de monter sur les plateformes, vous apercevrez le fragment entre deux murs. Lorsque vous arrivez au croisement sur le mont (où il y a un mur avec des « pow »), continuez tout droit. Accroupissez-vous pour passer et sautez ensuite sur les murs pour atteindre le fragment. Frappez les fameux « pow » évoqués précédemment pour dévoiler le prochain fragment. Lorsque vous longez les murs, un fragment se trouve un peu plus bas entre deux.

Ascension du mont Magmiaou

Il vous suffit simplement d’atteindre le sommet en gérant les plateformes vertes.

Chrono : pilotage d’aiguillages

Arrivez le plus vite possible à l’astre en manipulant habilement les plateformes vertes.

Démolition des blocs de fureur

Les blocs se trouvent à droite après l’entrée. Attendez que Bowser crache son feu dessus en vous plaçant devant.

Île du chat échaudé

Allumage de la lumière du phare

Il vous suffit d’atteindre le phare en passant les deux structures tournantes.

Cinq fragments d’astre félin

Le fragment se trouve sur la première structure tournante à côté d’une fleur piranha. Sur cette même structure, et un peu avant le premier fragment, vous pouvez atterrir sur une plateforme en nuage invisible et récupérer un autre fragment. Utilisez une bombe pour détruire le totem de Goombas et faire tomber le troisième fragment. Utilisez de nouveau une bombe pour détruire le mur incrusté juste au début de la seconde structure tournante. Juste avant le phare, le dernier fragment se trouve sur l’une des petites tours vertes de la structure.

Chrono : cross-country cuisant

Atteignez simplement l’astre félin avant le temps imparti.

Clé pour l’astre félin en cage

Prenez un bloc hélice pour atteindre facilement la clé se trouvant en face du phare. Utilisez Mario Tanuki pour planer tranquillement jusqu’à la cage.

Démolition des blocs de fureur

Dirigez-vous vers le niveau inférieur du phare sur la petite plage, vous devriez voir des blocs incrustés dans la base. Placez-vous devant et attendez que Bowser utilise son lance-flamme pour les détruire.

Vous avez désormais récupéré les 100 astres félins ! Cela vous donnera accès à la vraie fin du combat final contre Bowser ainsi qu’à une petite surprise lorsque vous lancerez le jeu de nouveau. Si vous souhaitez d’autres conseils, vous pouvez par exemple consulter la durée de vie du jeu, savoir où le trouver au meilleur prix ou consulter notre test de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.