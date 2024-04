Signal alpha – Soluce Stellar Blade

Allez à la Matrice 11

Avant de vous engouffrer dans le donjon une fois sur place, pensez à activer le camp près du tétrapode et à fouiller autour du vaisseau pour récupérer quelques ressources, puis, prenez l’ascenseur qui vous fera descendre à la Matrice 11.

Vous arriverez dans une station de trains abandonnés. Commencez par fouiller tous ceux sur votre chemin, notamment pour trouver une parie de boucles d’oreilles (Fragments d’azur) sur le chemin.

En continuant, vous trouverez également des coffres ainsi qu’un petit robot à tuer qui continent une note à récupérer. Plus loin, un nouveau type de Naytiba vous attend, qui peut prendre possession des cadavres (pensez donc à tuer cette visqueuse bête rampante lorsqu’elle n’est plus sur un corps). Derrière le cadavre qui a servi d’hôte, vous pourrez trouver un coffre et un raccourci vers l’entrée de la matrice.

En avançant, un monstre va surgir du mur à l’endroit indiqué par le drone. Pensez à aller fouiller le renfoncement d’où il provient pour trouver un coffre. Continuez ensuite à fouiller les trains suivants pour obtenir le modèle de nano-combinaison « Robe tricotée quotidienne ».

Vous verrez ensuite l’infection vous barrer la route. Detruisez-la et scannez l’environnement pour trouver un nouveau robot à tuer avec un module pour l’injecteur. Un nouveau Naytiba surgira du mur plus loin, vous créant un chemin.

En arrivant au bout du couloir, en tournant la caméra à gauche, vous allez être tenté de récupérer l’objet au sol, mais attention, le train va dérailler et vous tomber dessus. Après l’avoir esquivé, allez à l’intérieur de celui-ci pour récupérer une exospine.

Une fois dans le couloir à droite de l’épave du train, allez tout droit puis à droite pour voir un cadavre avec un mot de passe. Entrez ensuite dans la salle à gauche et descendez à l’étage inférieur pour ouvrir les grandes portes de la déchetterie. Tuez tous les monstres et ouvrez le coffre avec le mot de passe. Avant de quitter la zone avec la cellule à fusion, ouvrez le coffre qui se situe en haut à gauche de la déchetterie.

Plus loin, un nouveau camp pour se reposer. Une fois cela effectué, avant de continuer tout droit, regardez derrière vous pour voir un couloir bloqué par une infection. Un noyau corporel se situe juste derrière.

Pont ferroviaire détruit

Allez à droite du pont pour voir un petit escalier menant à un coffre, puis marchez sur les poutres pour traverser. Une fois de l’autre côté, vous pouvez aller au bout du pont pour trouver quelques ressources et tuer un petit robot, avant de retourner aux poutres pour progresser. Vous allez devoir avoir quelques réflexes avec deux QTE dans la séquence qui suit, qui rappelle Uncharted 2.

Après le camp, vous traverserez un nouveau pont. Allez sur la droite pour longer ce pont et un wagon pour y trouver une nouvelle tenue pour Adam « Caméléon ». Continuez ensuite votre route en récupérant les ressources et en ouvrant le coffre entouré par trois ennemis.

Un peu plus loin, avant d’arriver au bout du pont, vous pourrez trouver un noyau Bêta sur un cadavre qui se situe dans l’un des wagons de train.

Après avoir battu un ennemi empêchant l’accès à un coffre, prenez l’échelle devant vous pour descendre et scannez bien les lieux pour y trouver toutes les notes et un noyau corporel qui se situe sur l’une des plateformes de ce nouveau couloir.

Continuez en tuant l’infection qui bloque le passage et reposez-vous au camp indiqué par Adam, tout en fouillant les lieux pour y trouver des ressources (comme dans le casier à côté du camp).

Boss : Traqueur

Si vous avez affecté le combat bonus de la démo, vous reconnaitrez ce passage. Le Traqueur est plutôt agressif et effectue parfois des séries de coups au timing imprévisible, ce qui le rend difficile à déstabiliser. Cependant il lance énormément d’attaques qui peuvent être contrées, en dehors de ses jets de pierre à esquiver. Si vous vous focalisez essentiellement sur les contres, tout en ne dashant avec Triangle que lorsqu’il perd son bouclier, vous pourrez lui infliger de lourds dégâts.

Une fois le boss battu, vous obtiendrez le trophée Bronze « Traqueur », ainsi que l’accès aux compétences spontanées, qui se déclenchent avec R1 et une autre touche, avec une jauge qui peut se remplir en effectuant des esquives et des parades parfaites.

Vous pourrez ensuite fouiller les lieux pour trouver une canette sur une des plateformes plus loin. Pour avancer, il faudra trouver un mot de passe, qui se situe sur le train. Il est cependant masquer avec du sang. Il est possible de nettoyer le wagon, mais on vous donne tout de suite la réponse : N72R5.

Egouts

Vous voilà arrivé à mi-parcours. Descendez jusqu’à arriver à un embranchement, avec un chemin à gauche, et un autre en descendant une échelle. Prenez l’échelle et fouillez les cadavres à l’étage inférieur pour récupérer le mot de passe dont vous avez besoin.

Remontez et prenez le chemin de gauche pour voir le coffre du mot de passe au bout, avec plein de Naytibas à tuer en chemin. L’un d’eux va surgir du mur, vous donnant accès à une autre pièce avec un coffre contenant le modèle de nano-combinaison Mascotte quotidienne.

Vous pouvez ensuite redescendre pour placer la cellule à fusion et prendre le monte-charge, pour arriver devant une nouvelle intersection. Prenez à gauche pour y trouver les commandes de l’écluse qui vont faire monter le niveau de l’eau, après avoir résolu un puzzle via la solution présentée dans l’image ci-dessous. Avant de sortir dans le bassin d’eau, prenez l’autre chemin de l’embranchement pour y trouver une exospine.

Une fois dans le labyrinthe pourrissant, vous pouvez monter à gauche de l’infection qui vous fait face pour y trouver un coffre, puis tuez l’infection pour ouvrir une porte. Allez jusqu’au bout du chemin et montez à l’échelle sur la gauche pour accéder à une pièce avec un noyau Bêta qui vous attend.

Sortez de cette pièce et faites un scan des lieux pour trouver des ressources sur les passerelles plus haut, dont un mot de passe. Prenez ensuite le chemin de droite (à l’opposé de l’échelle) et grimpez jusqu’à l’étage supérieur, avant de redescendre avec une échelle. Vous arriverez devant le coffre à mot de passe plus loin, qui continent la cellule à fusion (attention à l’ennemi derrière vous qui va se réveiller).

Placez la cellule à fusion pour ouvrir les portes et continuer votre chemin, en arrivant dans le repaire d’anciens survivants. Prenez le chemin à droite jusqu’à un cul-de-sac pour trouver une exospine gardée par plusieurs Naytibas.

Fouillez ensuite bien le repaire pour y trouver le remède de l’une des requêtes, un petit robot à tuer, un modèle de nano-combinaison « Force quotidienne » et la cellule à fusion qui se trouve dans la salle de prière.

Vous pouvez ensuite continuer dans le couloir suivant, qui bifurque sur la droite derrière une infection avec un noyau Bêta à trouver au bout.

Vous arriverez ensuite devant un monte charge à actionner. Avant d’aller dessus, faites le tour de celui-ci pour ouvrir un coffre. Montez dessus et descendez avec ce monte-charge, en éliminant l’infection en chemin (visez ses pustules jaunes), puis reposez-vous au camp.

Boss : Fléau

Ce boss vous donnera sans doute plus de fil à retordre que le précédent, dans la mesure où il peut enflammer son arme et profiter des tâches d’huile au sol pour mettre le feu dans l’arène.

Il faut donc bien veiller à ne pas rester dans les coins enflammes, même si le boss s’y trouve. Attirez-le dans des endroits à l’abri pour le déstabiliser avec des attaques Bêta, et veillez à bien esquiver son attaque à distance qui trace une ligne de feu qui va foncer droit sur vous. Vous obtiendrez le trophée Bronze « Fléau » après l’avoir vaincu.

Avant de quitter la salle du boss, fouillez bien dans les conteneurs autour de vous pour y trouver des coffres, mais aussi une canette qui est bien cachée.

Cimetière ferroviaire

Vous arriverez dans une nouvelle zone de monte-charge, sans monte-charge. Glissez donc jusqu’à tomber dans l’eau (avec un coffre au bout) et arriver dans une nouvelle zone très grande. Allez d’abord sur la gauche pour y trouver un petit robot dans un conteneur rouge.

Vous pouvez maintenant fouiller les lieux avant d’avancer vers votre objectif. Longez le tunnel sur la droite pour y trouver le mot de passe dont vous avez besoin sur un corps qui se trouve immergé dans un wagon sous l’eau, puis allez tout au bout du tunnel arriver devant un grillage qui ne vous laissera pas passer.

Vous pouvez cependant sauter du train non-loin de là jusque sur l’échafaudage au-dessus du grillage, et regarder à droite pour trouver une canette. Retournez vers votre objectif mais n’oubliez pas de récupérer le noyau corporel sur le chemin, en grimpant sur une planche de bois qui vous aidera à sauter sur la plateforme.

Entrez ensuite le mot de passe vers la seule porte qui fonctionne et continuez votre chemin en effectuant une séquence de glissade. Une fois au sol en un seul morceau, ne prenez pas de suite le couloir en face mais faites le tour de la passerelle pour y trouver un coffre. Plus loin, vous arriverez à un camp, avec un noyau corporel qui se situe juste derrière lui. Vous ferez ensuite face au boss du fin de niveau.

Boss : Naytiba alpha

Durant la première phase du combat, le boss se montre plutôt prudent et se laisse faire en dehors de quelques combos qui peuvent être contrés. Ce n’est qu’après avoir enlevé un quart/tiers de sa vie qu’il commencera à se reculer pour lancer des attaques imparables, dont des vagues d’énergie. Vous pouvez en faire de même avec votre compétence Bêta, ou bien le cribler de balles à distance. Et comme d’habitude, pensez aux grenades lorsqu’il est proche de vous pour l’étourdir.

Lorsqu’il passera en dessous des 50% de sa barre de vie, le boss vous fera changer d’arène et deviendra plus féroce. Il faudra particulièrement faire attention lorsqu’il se suspendra en l’air, avec beaucoup d’attaques imparables à lancer. Une fois battu, vous débloquerez un nouveau trophée Bronze et vous retournerez automatiquement à Xion.

Pour en savoir plus sur Stellar Blade, n'hésitez pas à consulter notre guide complet.