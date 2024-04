Cette liste non-exhaustive liste plusieurs exclusivités consoles prévues sur PS4 et PS5 pour les années à venir. Ce qui veut dire que des jeux sortiront également sur PC ou seront des exclusivités temporaires. Nous ne listerons que les jeux déjà confirmés, pas ceux évoqués dans des rumeurs ou dans des fuites, comme les jeux du leak d’Insomniac Games. On passe également sur The Last of Us Part 2: Remastered, sorti en janvier 2024, puis simple remaster d’un titre que vous connaissez déjà (et qui est également déjà disponible). Cette liste comporte tout de même quelques titres déjà sortis, histoire un beau tour d’horizon de l’année.

Granblue Fantasy Relink

Editeur/studio : Cygames

: Cygames Date de sortie : 1er février 2024

Granblue Fantasy Relink était en train de devenir une véritable arlésienne mais Cygames a enfin terminé le développement de son jeu le plus ambitieux. Débutée sur mobiles, la licence compte aujourd’hui plus adaptations à son actif (dont deux jeu de combat Granblue Fantasy Versus) mais c’est avec Relink qu’elle devrait véritablement séduire un public encore plus large, grâce à une formule orientée action-RPG que l’on peut désormais apprécier aussi bien en solo qu’en coopération. Un titre qui puise ses influences dans d’autres ténors du jeu de rôle japonais, de Tales of en passant par les MMO comme Final Fantasy XIV, et qui propose plus d’une quinzaine de personnages jouables au gameplay différent.

Foamstars

Editeur/studio : Square Enix

: Square Enix Date de sortie : 06 février 2024

Le studio derrière Foamstars ne souhaite pas que l’on compare son jeu à Splatoon, mais difficile de nier la ressemblance avec le jeu de Nintendo. Cette nouvelle licence remplace cependant la peinture avec de la mousse, qui possède donc de la densité et qui pourra ainsi devenir une plateforme pour changer la typologie des arènes, en plus de créer un chaos visuel très coloré. Le titre propose plusieurs modes de jeu classiques et un système économique de jeu service, malgré qu’il soit payant à l’achat (sauf ceux qui l’ont récupéré dans le PlayStation Plus à son lancement).

Helldivers 2

Editeur/studio : Sony / Arrowhead Game Studiods

: Sony / Arrowhead Game Studiods Date de sortie : 08 février 2024

Pas bien aidé par une proposition peu originale malgré un premier épisode apprécié, Helldivers 2 a pourtant été l’une des grosses cartouches de la PS5 en ce début d’année, et ce même s’il sort aussi sur PC. Même si le titre n’est pas développé par un PlayStation Studio, il est tout de même édité par le constructeur, qui a vraisemblablement crû assez fort en ce TPS orienté coopération, où l’on s’amuse entre amis à exterminer des centaines d’aliens tout en faisant attention de ne pas se tirer entre coéquipiers. Un shooter décomplexé et manifestement bien réalisé, qui a su créer la surprise.

Pacific Drive

Editeur/studio : Kepler Interactive / Ironwood

: Kepler Interactive / Ironwood Date de sortie : 22 février 2024

Des jeux de survie en vue à la première personne, ça ne manque pas, mais des jeux de survie du genre à bord d’une voiture, c’est plus rare. Pacific Drive nous plonge au cœur d’une tempête dans laquelle votre véhicule sera votre seul moyen de survie, que ce soit face aux conditions climatiques ou aux dangers qui rôdent. Le titre reprend des mécaniques de rogue-lite en vous demandant d’échouer puis de recommencer afin de pouvoir vous améliorer, vous et votre bolide, puisque ce dernier pourra être réparé et personnalisé afin de lui conférence plus de robustesse.

Final Fantasy VII Rebirth

Editeur/studio : Square Enix

: Square Enix Date de sortie : 29 février 2024

Après un Final Fantasy VII Remake réussi qui a ouvert de nombreuses voies possibles, Final Fantasy VII Rebirth vient à nouveau revisiter le mythique JRPG dans une aventure très attendue. Nettement plus ouvert que le premier épisode, cet opus nous conte les aventures de Cloud et sa troupe en dehors de Midgar, toujours à la recherche du grand méchant Sephiroth. Une suite qui nous fait revisiter le Gold Saucer et bien d’autres endroits mythiques, avec des scènes inédites qui nous font voir cette épopée d’un nouveau regard. Le contenu du jeu est gargantuesque avec davantage de quêtes annexes et de mini-jeux, mais aussi avec plus de défis à relever en maîtrisant le système de combat, qui garde toute ses bases mais qui ajoute quelques nouveautés comme les attaques en duo.

Rise of the Ronin

Editeur/studio : Sony / Team Ninja

: Sony / Team Ninja Date de sortie : 22 mars 2024

Team Ninja met Nioh de côté pendant un moment afin de se concentrer sur une nouvelle licence qui conserve malgré tout de nombreuses traces des anciens jeux du studio. Rise of the Ronin conserve l’idée de proposer des combats exigeants, mais ouvre son monde et son exploration afin que l’on puisse découvrir un Japon en pleine transformation au XIXe siècle, suite à l’occidentalisation d’une partie de sa culture et de ses biens. Un titre qui semble lorgner autant sur Ghost of Tsushima que sur Nioh donc, et que l’on a plutôt apprécié, malgré des faiblesses évidentes.

Stellar Blade

Editeur/studio : Sony / Shift Up

: Sony / Shift Up Date de sortie : 26 avril 2024

Ce que l’on pouvait initialement décrire comme une simple copie de Bayonetta mélangée à du NieR Automata est devenu l’un des titres les plus attendus sur la plateforme de Sony. Anciennement connu sous le nom de Project Eve, Stellar Blade se présente comme un jeu d’action complètement débridé dans lequel on incarne une androïde chargée de reconquérir la Terre après l’assaut d’aliens. Un titre qui a immédiatement séduit pour son aspect frénétique et pour le look de son héroïne, et qui pourrait promettre une bonne dose d’action malgré un schéma qui s’annonce déjà très classique.

Zenless Zone Zero

Editeur/studio : HoYoverse

: HoYoverse Date de sortie : 2024

HoYoverse et Sony continuent d’entretenir une relation privilégiée, puisque la PS5 est encore une fois la seule console (en dehors du PC et des mobiles) qui va accueillir le prochain gacha du studio chinois derrière Genshin Impact. Ce nouvel action-RPG se situe dans un univers plus urbain avec des personnages hauts en couleur, que l’on pourra débloquer via un système de loterie. Le titre met en place des combats très dynamiques dans des donjons où les défis ne cessent de changer. Après plusieurs bêtas qui ont permis d’améliorer l’expérience et de corriger pas mal de soucis, on espère voir le titre arriver dans une version complète au niveau des précédentes productions du studio.

Towers of Aghasba

Editeur/studio : Dreamlit

: Dreamlit Date de sortie : Eté 2024

Passé quelque peu inaperçu lors de sa présentation à l’un des derniers PlayStation Showcase, sans doute à cause de la qualité globale de celui-ci, Towers of Aghasba est l’un des jeux indépendants à surveiller pour la PS5. Il nous plonge dans un monde ouvert exotique auquel on pourra redonner un peu de vie avec des constructions ou des plantes à faire sortir de terre, même s’il mettra surtout l’accent sur l’exploration. Vous pourrez même arpenter cet univers à plusieurs grâce à la possibilité d’inviter des amis sur votre île.

Baby Steps

Editeur/studio : Devolver Digital – Bennett Foddy – Gabe Cuzzillo -Maxi Boch

: Devolver Digital – Bennett Foddy – Gabe Cuzzillo -Maxi Boch Date de sortie : Eté 2024

La drôle de curiosité qu’est Baby Steps a créé beaucoup de confusion lors de son annonce, mais on en attendait pas moins d’un jeu édité par Devolver. Le titre reprend le genre du walking simulator pour le transformer complètement afin d’y ajouter un vrai challenge, puisque l’on incarnera un homme catapulté dans une autre réalité qui réapprend à marcher. Chaque pas sera une épreuve et une étape avant une potentielle chute, ce qui devrait donner lieu à autant de frustration que de fous rires.

Project Tower

Editeur/studio : Yummy Games

: Yummy Games Date de sortie : Troisième trimestre 2024

Cocorico, un titre français se glisse dans cette sélection. Project Tower est le premier projet du studio Yummy Games et se présente, à première vue, comme un Returnal avec quelques particularités. TPS orienté bullet-hell, le soft nous demandera de faire face à une terrible race extraterrestre particulièrement dangereuse. Un titre à surveiller qui devrait arriver d’ici la fin de l’année sur PC et PlayStation 5.

Until Dawn Remake

Editeur/studio : Sony / Supermassive / Ballistic Moon

: Sony / Supermassive / Ballistic Moon Date de sortie : 2024

Egalement prévu sur PC, Until Dawn aura droit à son remake « nouvelle-génération ». Le slasher sorti en 2015 va faire son retour avec une version améliorée : les personnages, environnements, effets de lumière et décors ont été entièrement retravaillés sous Unreal Engine 5 pour proposer une aventure plus belle que jamais. On devrait également avoir une caméra améliorée à la troisième personne et quelques objets à collectionner supplémentaires, mais ce sera surtout l’occasion de faire découvrir ce sympathique jeu d’horreur aux personnes qui ne l’avaient pas fait à l’époque.

Concord

Editeur/studio : Sony / Firewalk Studios

: Sony / Firewalk Studios Date de sortie : 2024

Dans sa volonté d’avoir davantage de jeux service au sein de son catalogue, Sony a misé sur la construction d’un nouveau studio avec Firewalk Studios, qui est en train de développer le FPS Concord. Et on dehors de ces informations… c’est à peu près tout ce que l’on sait sur le jeu, si ce n’est qu’il sera visiblement orienté science-fiction puisque la première bande-annonce met en avant l’intérieur d’un vaisseau spatial. Puisqu’il est toujours censé sortir en 2024, on devrait rapidement en entendre parler à nouveau.

Silent Hill 2 Remake

Editeur/studio : Konami / Bloober Team

: Konami / Bloober Team Date de sortie : 2024

Konami semble vouloir faire en sorte que sa saga Silent Hill renaisse un peu de ses cendres après avoir été sous-exploitée pendant de nombreuses années. En attendant de voir ce que des épisodes inédits apporteront à la licence, l’éditeur jettera un coup d’œil dans le rétroviseur avec Silent Hill 2 Remake, qui entend donner un coup de jeune à cet épisode qui a fait entrer la série dans la cour des grands. Ce remake est chapeauté par Bloober Team, qui a de l’expérience dans le genre du survival-horror moderne, c’est pourquoi les fans ont hâte de voir dans quel mesure cet épisode changera avec cette nouvelle version.

Sword of the Sea

Editeur/studio : Giant Squid

: Giant Squid Date de sortie : 2024

Le studio Giant Squid a déjà mis en avant sa maitrise des mécaniques de déplacements dans The Pathless, qui n’était peut-être qu’un galop d’essai pour Sword of the Sea. Plus proche que jamais de Journey, avec l’envie de nous faire surfer sur le sable dans de magnifiques environnements désolés, le titre met l’accent sur le dépaysement et sur le plaisir que l’on peut avoir à se perdre dans ce monde, malgré les dangers que l’on peut y trouver. Et avec une bande-son composée par Austin Wintory, autant dire que le voyage sera également sonore.

Lost Soul Aside

Editeur/studio : Ultizero Games

: Ultizero Games Date de sortie : Eté 2024

Lost Soul Aside était initialement le projet d’un seul homme, dont l’ambition n’a fait qu’augmenter pour devenir un jeu plus ambitieux. Il est l’un des premiers jeux issus annoncés pour le PlayStation China Hero Project, qui met en avant les productions chinoises un peu plus indépendantes. Sony a malgré tout senti le potentiel du jeu et s’occupera donc d’éditer ce successeur spirituel de Devil May Cry, avec un héros mystérieux mais toujours badass, qui peut virevolter dans tous les sens pour abattre ses ennemis de la manière la plus chorégraphiée possible. Théoriquement prévu sur PS4 et PS5 pour cet été, on attendra cependant confirmation, aussi bien pour la version ancienne génération que pour cette fenêtre de sortie qui s’approche un peu trop rapidement.

Convallaria

Editeur/studio : Sony / Loong Force

: Sony / Loong Force Date de sortie : 2024

Autre jeu tiré du programme China Hero Project, Convallaria n’a rien à voir avec la jolie plante du même nom puisqu’il se présente en TPS multijoueur nerveux, dans lequel on parcours un monde ouvert en tuant des créatures dans le but d’obtenir le meilleur loot possible. L’argument du titre est de vouloir mettre en place des serveurs pouvant accueillir une centaines de joueurs sur la même partie, notamment pour faire face à des menaces très imposantes. Un projet ambitieux qui a montré de jolis décors, mais qui devrait mettre du temps à sortir.

Evotinction

Editeur/studio : Spikewave Games

: Spikewave Games Date de sortie : 2024

Le genre du FTIS, ça vous parle ? Probablement pas, mais c’est de cette manière qu’Evotinction se décrit, autrement dit comme un Futuristic Tactical Infiltrate Simulation, c’est à dire un jeu d’infiltration (pour résumer). L’homme contre la machine, c’est le thème du jeu puisqu’il vous faudra lutter contre une IA infectée par un virus qui met en danger toute l’humanité. Discrétion et surtout piratage seront au programme de cette aventure, avec des tas de gadget pour vous aider à déjouer les pièges de l’entité numérique. Evoqué pour 2024, le titre n’a cependant encore confirmé aucune fenêtre mais la récente démo de février laisse présager une arrivée pas si éloignée.

Phantom Blade 0

Editeur/studio : S-Game

: S-Game Date de sortie : 2025

On se dirige doucement vers les jeux prévus pour 2025 ou qui n’ont pas encore de date : la licence Phantom Blade est née sur mobiles, mais c’est sur consoles qu’elle devrait vraiment exploser grâce à l’impressionnant Phantom Blade 0, qui a immédiates séduit grâce à ses animations très fluides et réalistes. Dans la peau d’un tueur dont la survie est désormais limitée par le temps, il faudra se venger d’une organisation qui compte de nombreux guerriers talentueux, dans un monde semi-ouvert aux cinquante nuances de gris. Prometteur bien qu’encore très mystérieux, puisque le jeu devrait aussi avoir droit à une composante multijoueur et à du contenu endgame.

Death Stranding 2: On the Beach

Editeur/studio :

: Date de sortie : 2025

Avec le premier Death Stranding, Hideo Kijoma et ses équipes ont surpris le monde. Le titre conserve le goût de la mise en scène du créateur japonais, mais y ajoute un gameplay atypique centré sur la marche et l’escalade, qui a décontenancé pas mal de monde. Et qui a surtout plu au plus grand nombre, puisque le titre a fait un carton et a permis la production d’un nouvel épisode, appelé Death Stranding 2 On the Beach. Norman Reedus et Léa Seydoux seront à nouveau au casting de cet épisode, qui n’a jusqu’ici montré que des trailers énigmatiques, dans la veine de toutes les bandes annonces montées par Kojima.

Project: The Perceiver

Editeur/studio : Papergames – 17ZHE Studio

: Papergames – 17ZHE Studio Date de sortie : 2025

On l’a vu, les jeux chinois ne manquent pas sur PlayStation, même lorsqu’ils ne sont pas aidés par le PlayStation China Hero Project. Project: The Perceiver en est la preuve et ce jeu de Papergames a tapé dans l’œil des fans de Sekiro et de Ghost of Tsushima assez instantanément, puisqu’il propose des combats exigeants ainsi que des duels à la mise en scène très travaillée. On pourra ici revêtir des masques qui vont modifier les capacités de notre protagoniste ainsi que son style de combat pour faire face à différentes situations.

Infinity Nikki

Editeur/studio : Papergames

: Papergames Date de sortie : Inconnue

En plus de Project; The Perceiver, le studio Papergames prépare un titre qui est à l’opposé du jeu d’action. Infinity Nikki se présente comme un jeu d’aventure en monde ouvert basé sur la mode, et qui est un spin-off de la série de jeux Nikki que l’on retrouve sur mobiles. Dans ce titre, être fashion ne servira pas qu’à se plaire à soi-même ou à afficher son style devant les autres, puisque chaque tenue permettra d’avoir accès à des compétences spéciales pour avancer au travers des différentes épreuves du jeu. Il sera par exemple possible de rétrécir ou de planer, de quoi rendre l’exploration assez ludique.

Showa American Story

Editeur/studio : 2P Games – Nekcom

: 2P Games – Nekcom Date de sortie : Inconnue

Et si le Japon avait colonisé les Etats-Unis dans les années 60 ? C’est avec ce pitch assez étonnant que Showa American Story souhaite nous embarquer dans une folle aventure, teintée d’éléments de RPG. Cette uchronie post-apocalyptique nous fait voyager à travers le désert dans le but de survivre aux zombies qui nous poursuivre, le temps à grands coups de fusil à pompe ou à l’aide d’armes blanches grâce à un système de combat qui se veut être dynamique. Un gros défouloir qui offrira aussi des moments de calme avec la gestion de notre propre habitat mobile.

Marvel’s Wolverine

Editeur/studio : Sony / Insomniac Games

: Sony / Insomniac Games Date de sortie : Aucune

Affecté par un vol de données chez Insomniac Games, Marvel’s Wolverine devrait prendre son temps avant de montrer davantage d’images officielles. Le titre mettant en scène le X-Men le plus populaire dans une aventure au ton plus sombre que les jeux Spider-Man de ce même studio, et c’est tout ce que l’on attend d’un jeu avec Logan. Pour le moment, peu d’informations officielles sur ce à quoi va ressembler le jeu, l’occasion de préciser que les images que vous avez pu voir passer ne représentent pas la qualité finale du produit, qui peut considérablement évoluer avec plusieurs années de développement. On oublie donc cette fuite, et on attend sagement de voir ce que le jeu nous réserve.

Faigame$

Editeur/studio : Sony / Haven Studios

: Sony / Haven Studios Date de sortie : Aucune

En plus de Concord, Sony veut aussi jouer la carte du jeu service avec Fairgame$, un projet dirigé par Haven Studio sous la houlette de Jade Raymond, qui a enchaîné les désillusions ces dernières années. Aucune vidéo de gameplay n’a été encore montrée mais le trailer du jeu laisse suggérer qu’il s’agira d’un titre mettant en scène des braquages, opposant des équipes de joueurs entre elles, mais aussi à l’IA. Puisque Sony semble réduire la voilure sur les jeux service, l’avenir du projet n’est pas au beau fixe, et on ne s’étonnerait pas de voir le jeu finir comme les autres titres de Jade Raymond au cours de la dernière décennie (c’est-à-dire être enterré avant sa sortie).

Little Devil Inside

Editeur/studio : Neostream Interactive

: Neostream Interactive Date de sortie : Dans très longtemps

On commence doucement à ne plus trop croire en la sortie de Little Devil Inside. Le titre ne fait que de disparaître à chaque fois qu’il est présenté, et si les images montrées ont de quoi donner envie, l’excitation autour du projet est quelque peu retombée à plat au fil des années. La proposition de base a pourtant séduit même si le concept reste encore flou. Bon, en réalité, c’est surtout sa direction artistique qui a conquis le public, ainsi que le mystère qui règne à son sujet. Et les dernières nouvelles tombées en février nous font comprendre que si le projet n’est pas annulé, il ne devrait pas sortir avant plusieurs années. D’ailleurs, si le titre était pressenti sur consoles PlayStation et PC, on ne sait pas si l’exclusivité plateforme est toujours d’actualité.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Editeur/studio : Saber Interactive

: Saber Interactive Date de sortie : Un jour ?

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake a-t-il une chance de sortir un jour ? Rien n’est moins sûr. L’existence du projet a été révélée en 2021 mais depuis, les problèmes se sont accumulés avec un reboot complet suite à un changement de studio, une restructuration chez Embracer Group et le divorce entre le groupe et Saber Interactive, ce qui met naturellement le développement en péril. Pour l’instant, rien ne semble indiquer son annulation mais il est impensable de le voir arriver d’ici avant 2026, au plus tôt. Et encore, ce serait se montrer optimiste.

Les autres China Hero Project

Pour terminer cette sélection, on évoquera les (nombreux) projets issus du PlayStation China Hero Project, cette initiative visant à mettre en avant les productions chinoises. Si l’on devrait avoir Lost Soul Aside et les autres nommés plus haut pour cette année, d’autres productions sont en cours et devraient arriver… un jour. Difficile à vrai dire de savoir quand est-ce qu’ils vont débarquer puisque pour la plupart des projets que l’on va vous lister, aucune période de sortie ni aucune information sur l’avancée du développement n’ont été communiquées. Cela pourrait donc arriver prochainement, tout comme dans plusieurs longues années. A noter que tous ces projets sont annoncés en tant que jeux PlayStation, mais sortiront sur PC pour la très grande majorité. De plus, l’exclusivité console n’est signée que pour être temporaire, ce qui peut sous-entendre une arrivée multiplateforme en décalé.

Boundary

Boundary est le premier qui pourrait débarquer : déjà disponible en accès anticipé sur Steam, le shooter qui joue sur la gravité est un projet de longue année que l’on avait découvert en 2019. Mais les récents retours négatifs laissent présager un early access qui risque de durer dans le temps et une sortie console qui pourrait ne pas se faire (ou dans longtemps).

Daba: Land of Water Scar

Les créateurs de Sinner: Sacrifice for Redemption reviennent avec un action RPG, Daba: Land of Water Scar. Titre bien plus ambitieux pour le studio qui part désormais sur un Souls-like pur jus où l’on pourra manier différentes armes pour faire face à de redoutables boss. Etant donné qu’il avait dévoilé une longue séquence de gameplay à un stade de développement relativement avancé, on pourrait imaginer une sortie pas (trop) lointaine.

EXILEDGE

C’est à la fois l’un des titres qui a fait le plus de bruit à son annonce parmi ceux listés ici mais aussi celui qui semble le plus générique au premier regard. EXILEDGE se présente comme un TPS qui mélange corps-à-corps et phase de shoot avec une composante roguelike. Présenté comme un jeu de tir nouvelle génération, le titre nous promet une expérience immersive, qui n’a cependant aucune date de sortie.

The God Slayer

Encore un autre titre chinois à surveiller, cette fois-ci développé par un studio qui a de la bouteille : Pathea Games, l’équipe derrière My Time At Sandrock. Cependant, on abandonne totalement le côté simulation de vie pour se tourner vers un action RPG en monde ouvert pur jus. Un territoire inconnu pour les développeurs, qui se traduit par un projet ambitieux qui ne sortira qu’en 2027, au plus tôt.

The Winds Rising

Celui-ci est encore loin d’être prêt à être dévoilé, en atteste son premier teaser court et énigmatique. Mais The Winds Rising a déjà un gage de qualité : il est chapeauté par le studio TiGames, qui nous avait gratifié du sympathique F.I.S.T. Forged in Shadow Torch. On sait simplement qu’il s’agit d’un Action RPG où la narration occupera une place importante et nous fera suivre le voyage d’une fille qui va se lancer dans une grande aventure.