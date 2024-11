Le studio français Alkemi (Foretales, An Ankou) s’apprête à fermer ses portes

Le PlayStation Portal permet enfin de jouer en cloud à des jeux PS5 sans console pour les abonnés au PS Plus Premium

Final Fantasy XIV va débarquer sur mobiles, le MMO aura bien des version iOS et Android

F1 24 sera jouable gratuitement ce week-end, une promo et une livrée gratuite à récupérer

Remedy confirme que Control 2 sera un action-RPG et qu’Alan Wake 2 s’est vendu à 1,8 million d’exemplaires

Xbox Game Pass : Stalker 2, Nine Sols, Alien Dark Descent… Voici les ajouts au service pour la fin novembre

