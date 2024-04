Comment commencer un New Game Plus ?

Tout naturellement, pour avoir accès au mode New Game Plus de Stellar Blade, il va d’abord falloir finir l’aventure principale une première fois. Vous pourrez ensuite reprendre votre sauvegarde, peu importe la fin ayant été obtenue, pour transférer vos données vers une nouvelle aventure.

Peut-on conserver nos objets et nos compétences dans le mode New Game Plus ?

Stellar Blade peut s’avérer frustrant si vous avancez trop vite, puisque plusieurs points de téléportations et régions seront bloqués après avoir progressé jusqu’à un certain point dans le jeu. Et après l’avoir fini, vous ne pourrez tout simplement plus revenir sur vos pas. Heureusement, le mode New Game + est là pour repartir à l’aventure, mais pas de zéro. Voici tout ce que vous pourrez conserver dans le mode New Game + de Stellar Blade :

Toutes vos compétences (Bêta, spontanées, double saut…)

Toutes vos améliorations

Tous vos objets

Toutes vos tenues (pour EVE, Lily et Adam)

Toutes les canettes

Toutes vos données (livres, notes…)

Tout votre argent

Toute votre progression dans les trophées (pour les camps, les noyaux…)

Les canettes, données et autres collectibles pourront toujours être ramassés une deuxième fois, mais vous ne les aurez qu’une seule fois dans votre inventaire. Vous devrez en revanche recommencer toutes les quêtes annexes et les requêtes.

Qu’apporte de nouveau le mode New Game Plus ?

En recommençant une partie, vous noterez aussi l’ajout de quelques nouveautés. Tout d’abord, les coffres contenant des tenues (nano-combinaisons) pourront toujours être ouverts, puisqu’ils contiendront les tenues alternatives, avec des couleurs qui changent. Même chose pour les tenues qui s’obtiennent via des quêtes annexes. D’autres compétences seront ajoutées dans votre arbre de progression, vous permettant de renforcer vos attaques spontanées et bêta.

En plus de cela, vous verrez qu’il y a désormais des ennemis supplémentaires dans certains niveaux, et le mode Difficile sera ajouté pour corser un peu plus l’expérience.

Pour en savoir plus sur Stellar Blade, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.