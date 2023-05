Même si Star Wars Jedi: Survivor nous fait incarner un Jedi qui est resté du bon côté, rien n’empêche les fans de vouloir se balader avec un sabre laser de couleur rouge, digne d’un Sith. Malheureusement, le premier jeu ne donnait pas accès à cette couleur, et à première vue, cette suite non plus. Mais elle est en réalité bien présente dans le jeu. Il va simplement falloir attendre pas mal de temps avant de pouvoir la débloquer.