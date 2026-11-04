Vous retrouverez ici l’ensemble des caractéristiques de Mitya ainsi que des conseils pour son build.

Présentation de Mitya

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Electro ( )

: Electro ( ) Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Yusuke Kobayashi

: Yusuke Kobayashi Anniversaire : 8 février

: 8 février Date d’arrivée bannière Mitya : 4 novembre 2026

Description officielle : « Un spécialiste de l’énergie exceptionnellement ingénieux et un maître dans l’art subtil de « contourner les horaires » »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Réaction en chaîne : Enchaîne jusqu’à 3 attaques qui infligent des dégâts Électro.

: Enchaîne jusqu’à 3 attaques qui infligent des dégâts Électro. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Électro de zone vers l’avant après un court délai. Si un noyau de détection surchargé créé par Mitya est présent sur le terrain et qu’il possède au moins 1 balise de gradient, Mitya effectue à la place l’attaque chargée spéciale Détonation de gradient sans consommer d’endurance : inflige une fois des dégâts Électro de zone vers l’avant, tandis qu’un appui long consomme de façon continue les balises de gradient, chaque balise consommée infligeant une fois des dégâts Électro de zone considérés comme des dégâts d’Astroconduction vers l’avant.

: Consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Électro de zone vers l’avant après un court délai. Si un noyau de détection surchargé créé par Mitya est présent sur le terrain et qu’il possède au moins 1 balise de gradient, Mitya effectue à la place l’attaque chargée spéciale Détonation de gradient sans consommer d’endurance : inflige une fois des dégâts Électro de zone vers l’avant, tandis qu’un appui long consomme de façon continue les balises de gradient, chaque balise consommée infligeant une fois des dégâts Électro de zone considérés comme des dégâts d’Astroconduction vers l’avant. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Électro de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Électro de zone à l’impact. Principe : Détection de variables : Mène une expérience théoriquement relativement sûre avec un rendement théoriquement relativement sûr, infligeant des dégâts Électro de zone et créant différents noyaux de détection selon la méthode de déclenchement. Utiliser à nouveau la compétence élémentaire Principe : Détection de variables avec un appui simple dans les 6 s après l’avoir utilisée modifie l’état des noyaux de détection, leur état pouvant être modifié une fois toutes les 1,5 seconde de cette manière.

: Mène une expérience théoriquement relativement sûre avec un rendement théoriquement relativement sûr, infligeant des dégâts Électro de zone et créant différents noyaux de détection selon la méthode de déclenchement. Utiliser à nouveau la compétence élémentaire Principe : Détection de variables avec un appui simple dans les 6 s après l’avoir utilisée modifie l’état des noyaux de détection, leur état pouvant être modifié une fois toutes les 1,5 seconde de cette manière. Analyse : Théorie de gradient : Laissez les éléments jaillir comme l’inspiration elle-même ! Inflige des dégâts Électro de zone et crée 3 balises de gradient.

Compétences passives

Test de stress de base : Les noyaux de détection créés par la compétence élémentaire Principe : Détection de variables sont renforcés selon le type de noyau créé : Noyau stable : chaque balise de gradient possédée accorde 30 points de maîtrise élémentaire à tous les personnages de l’équipe à proximité. Noyau surchargé : lorsqu’un personnage de l’équipe à proximité déclenche une réaction d’Astroconduction, la quantité de balises de gradient obtenues passe à 1 balise toutes les 1,5 secondes pendant 6 secondes.

: Les noyaux de détection créés par la compétence élémentaire Principe : Détection de variables sont renforcés selon le type de noyau créé : Réactif explosif : Limites de sécurité dépassées : La durée des balises de gradient passe à 10 s. De plus, le taux CRIT de Mitya augmente de 5 % pendant 15 secondes après avoir créé une balise de gradient, cet effet pouvant être cumulé 4 fois.

: Limites de sécurité dépassées : La durée des balises de gradient passe à 10 s. De plus, le taux CRIT de Mitya augmente de 5 % pendant 15 secondes après avoir créé une balise de gradient, cet effet pouvant être cumulé 4 fois. Jubilé stellaire : Protocole top secret : Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Supraconduction, elle est convertie en réaction d’Astroconduction. Les réactions d’Astroconduction ne créent plus de prismes de lumière stellaire, mais créent à la place des balises de gradient à proximité toutes les 1,5 seconde pendant 3 secondes, balises que Mitya peut transporter et qui transforment la zone environnante en étendue polaris plus grande. Déclencher à nouveau une réaction d’Astroconduction actualise la durée de ces effets. De plus, les dégâts de base des réactions d’Astroconduction infligées par tous les personnages de l’équipe à proximité augmentent selon la maîtrise élémentaire de Mitya : chaque point de maîtrise élémentaire augmente les dégâts de base de 0,028 %, les dégâts de base pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. Mitya passe en radiance « Astroconduction » lorsqu’il se trouve dans une étendue polaris.

: Protocole top secret : Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Supraconduction, elle est convertie en réaction d’Astroconduction. Les réactions d’Astroconduction ne créent plus de prismes de lumière stellaire, mais créent à la place des balises de gradient à proximité toutes les 1,5 seconde pendant 3 secondes, balises que Mitya peut transporter et qui transforment la zone environnante en étendue polaris plus grande. Déclencher à nouveau une réaction d’Astroconduction actualise la durée de ces effets. De plus, les dégâts de base des réactions d’Astroconduction infligées par tous les personnages de l’équipe à proximité augmentent selon la maîtrise élémentaire de Mitya : chaque point de maîtrise élémentaire augmente les dégâts de base de 0,028 %, les dégâts de base pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. Mitya passe en radiance « Astroconduction » lorsqu’il se trouve dans une étendue polaris. Catalyse énergétique : Lorsque des rochers destructibles sont à proximité, le noyau de détection stable peut les éliminer rapidement. De plus, créer une structure de glace primale « Source de chaleur de base » lorsque Mitya est dans l’équipe ne consomme pas d’énergie de Kresnik.

Constellation

L’observateur à la recherche de ce qui manque : La limite de balises de gradient que Mitya peut avoir passe à 5, et utiliser la compétence élémentaire Principe : Détection de variables crée une balise de gradient supplémentaire. Pendant un noyau de détection, les dégâts CRIT de tous vos personnages déployés dans l’équipe à proximité augmentent de 40 %. De plus, créer une balise de gradient accorde 10 points d’énergie élémentaire à Mitya, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 8 s.

: La limite de balises de gradient que Mitya peut avoir passe à 5, et utiliser la compétence élémentaire Principe : Détection de variables crée une balise de gradient supplémentaire. Pendant un noyau de détection, les dégâts CRIT de tous vos personnages déployés dans l’équipe à proximité augmentent de 40 %. De plus, créer une balise de gradient accorde 10 points d’énergie élémentaire à Mitya, cet effet pouvant être déclenché une fois toutes les 8 s. La matière qui sommeille au-delà de l’inertie : Pendant la durée d’un noyau de détection, la RÉS Cryo et la RÉS Électro des ennemis dans l’étendue polaris diminuent de 20 %. De plus, si le noyau de détection est : Stable : la maîtrise élémentaire de tous les personnages de l’équipe à proximité augmente de 123 points. Surchargé : la maîtrise élémentaire de votre personnage déployé augmente de 234 points.

: Pendant la durée d’un noyau de détection, la RÉS Cryo et la RÉS Électro des ennemis dans l’étendue polaris diminuent de 20 %. De plus, si le noyau de détection est : La chaîne nouée de la topologie invariante : Niveau d’aptitude Principe : Détection de variables +3.

: Niveau d’aptitude Principe : Détection de variables +3. Les isotopes issus de la désintégration : Si un noyau de détection créé par Mitya est sur le terrain, il inflige une fois des dégâts Électro de zone d’une valeur équivalant à 300 % de la maîtrise élémentaire de Mitya aux ennemis proches à chaque fois que 5 balises de gradient sont consommées, ces dégâts étant considérés comme des dégâts d’Astroconduction.

: Si un noyau de détection créé par Mitya est sur le terrain, il inflige une fois des dégâts Électro de zone d’une valeur équivalant à 300 % de la maîtrise élémentaire de Mitya aux ennemis proches à chaque fois que 5 balises de gradient sont consommées, ces dégâts étant considérés comme des dégâts d’Astroconduction. La loi périodique qui ordonne tout : Niveau d’aptitude Réaction en chaîne +3.

: Niveau d’aptitude Réaction en chaîne +3. Transition élémentaire à la porte de la raison : Les noyaux de détection sont renforcés : Si le noyau créé est stable : le noyau de détection inflige des dégâts d’une valeur équivalant à 115 % des dégâts d’origine. Si le noyau créé est surchargé : consommer une balise de gradient a 34 % de chances de créer une nouvelle balise de gradient. De plus, les dégâts de réaction d’Astroconduction de tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 20 %.

: Les noyaux de détection sont renforcés :

Comment jouer Mitya ?

Il existe deux moyens de jouer Mitya. Si vous voulez le jouer en tant que DPS principal, il arrivera sur le terrain après le déclenchement des capacités de vos supports, puis il faudra appuyer longuement sur sa propre compétence avant d’enchaîner avec des attaques chargées. Si vous souhaitez plutôt le jouer en tant que sub-DPS, un appui simple de sa compétence suffira avant de switcher vers votre DPS principal.

Avec qui jouer Mitya ?

Mitya se joue principalement dans des équipes qui profitent de l’Astroconduction.

Odette

Sandrone

Voyageur Cryo

Yae Miko

Valeriy

Sucrose

Qiqi

Diona

Furina

Xilonen

Meilleur équipement Mitya

Quelle arme pour Mitya ?

Edit d’astre secret : L’arme signature du personnage.

: L’arme signature du personnage. Choc des rois : Va booster à la fois la maitrise et le taux critique.

: Va booster à la fois la maitrise et le taux critique. Lyre du tisse-lumière : Bonne option pour combler le manque de recharge d’énergie et augmenter la maitrise.

: Bonne option pour combler le manque de recharge d’énergie et augmenter la maitrise. Mémoire des rituels : Offre beaucoup de maitrise.

Meilleur set pour Mitya

Rêve doré : Un bon set pour la maitrise élémentaire si Mitya n’a pas trop d’autres personnages Electro dans son équipe.

: Un bon set pour la maitrise élémentaire si Mitya n’a pas trop d’autres personnages Electro dans son équipe. Nuit de la révélation céleste + Aubade d’astre et de lune : Mélangez n’importe quels sets qui donnent de la maitrise élémentaire.

: Mélangez n’importe quels sets qui donnent de la maitrise élémentaire. Désenchantement de l’ombre profonde : Le set de base pour l’Astroconduction, même si son premier bonus est inutile.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Maitrise élémentaire

: Maitrise élémentaire Coupe : Maitrise élémentaire

: Maitrise élémentaire Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts Critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Mitya ?

Maîtrise élémentaire Taux critique Dégâts critiques Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes Mitya

Matériaux d’élévation Mitya

Voici tout ce qu’il faudra pour monter Mitya :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’Améthyste vajrada / 3 x Pli-de-cristal / 3 x Graine chimérique / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’Améthyste vajrada / 3 x Pli-de-cristal / 3 x Graine chimérique / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’Améthyste vajrada / 2 x Ancre de stabilité brisée / 10 x Pli-de-cristal / 15 x Graine chimérique / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’Améthyste vajrada / 2 x Ancre de stabilité brisée / 10 x Pli-de-cristal / 15 x Graine chimérique / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 4 x Ancre de stabilité brisée / 20 x Pli-de-cristal / 12 x Noyau chimérique / 60.000 moras

: 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 4 x Ancre de stabilité brisée / 20 x Pli-de-cristal / 12 x Noyau chimérique / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’Améthyste vajrada / 8 x Ancre de stabilité brisée / 30 x Pli-de-cristal / 18 x Noyau chimérique / 80.000 moras

: 3 x Morceau d’Améthyste vajrada / 8 x Ancre de stabilité brisée / 30 x Pli-de-cristal / 18 x Noyau chimérique / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 12 x Ancre de stabilité brisée / 45 x Pli-de-cristal / 12 x Cœur chimérique / 100.000 moras

: 6 x Fragment d’Améthyste vajrada / 12 x Ancre de stabilité brisée / 45 x Pli-de-cristal / 12 x Cœur chimérique / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’Améthyste vajrada / 20 x Ancre de stabilité brisée / 60 x Pli-de-cristal / 24 x Cœur chimérique / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Mitya

Graine / Noyau / Cœur chimérique

Enseignement / Guide / Philosophie de la Charité

Masque du médecin vertueux

Pour d’autres astuces et conseils, retrouvez notre soluce complète de Genshin Impact ou consultez notre guide complet de tous les personnages.