Défis de la Semaine 7 | Guide Fortnite Saison 3

Il ne reste plus que quelques semaines dans cette saison 3 de Fortnite et c’est l’heure de découvrir de nouveaux défis hebdomadaires. Alors qu’il reste moins d’un mois avant la fin de la saison prévue le 27 août, n’oubliez pas d’également clôturer vos défis d’Aquaman ou les cartes à remplir pour monter les 100 niveaux du passe de combat voire plus selon votre motivation.

Ainsi, dans le cadre de cette nouvelle semaine de défis, 8 nouveaux défis vous rapportant pour chacun 35 000 EXP sont à réaliser soit 280 000 EXP ainsi qu’un défi par équipe à réaliser vous permettant de remporter 80 000 EXP soit au total un gain potentiel de 360 000 EXP, de quoi monter pas mal de niveaux de saison. Suivez le guide pour réussir tous les défis et les terminer le plus rapidement possible.

La liste des défis – Semaine 7

Certains défis demandent souvent un guide dédié pour être réussis plus rapidement. Ainsi, dans la suite de cet article, nous vous proposons un guide afin de les réussir le plus vite possible. Les défis de cette semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Fouiller des coffres à Retail Row (7).

Recevoir des PV ou du bouclier grâce à du bleuvage à Slurpy Swamp (100).

Collecter les anneaux au-dessus de Weeping Woods (1).

Trouver des pelotes de laine à Catty Corner (3).

Obtenir de la pierre au repos des rapides (300).

Eliminer des joueurs (5).

Eliminer des joueurs (50). Défi recommandé pour une équipe de 4 joueurs.

Fouiller des boîtes de munitions à Pleasant Park (7).

Réussir des éliminations à Sweaty Sands (3).

Si un défi nécessite de vous rendre dans un lieu notable ou un lieu-dit donné, utilisez nos guides afin de les localiser. De plus, une carte récapitulative de tout ce qu’il faut savoir sur ces défis est également présente en fin d’article. A noter que les défis sont plus facilement réalisables en Foire d’Empoigne grâce à la capacité de réapparaitre en cas d’élimination par un autre joueur.

Comment réussir les défis les plus complexes ?

Collecter les anneaux au-dessus de Weeping Woods

Nous ne savons pas encore si ce défi sera maintenu dans les jours qui viennent mais les dernières semaines, d’autres défis du même style ont été annulés car présentant des bugs au niveau de l’affichage des anneaux pour certains joueurs. Ce défi vous demandera de retrouver 4 anneaux sur les 5 présents, tous répartis le long de Weeping Woods (plus dans le sud de la forêt) et tous au sommet d’arbres.

Utilisez vos constructions ou votre planeur afin de vous déplacer d’arbre en arbre et restez appuyé sur la touche Action pour ramasser chacun de ces anneaux et remporter 35 000 EXP une fois les 4 anneaux collectés.

Trouver des pelotes de laine à Catty Corner

Catty Corner est un des nouveaux lieux de cette saison 3. Ancien siège de Miaousclé avec le lieu notable Usine à boites, ce lieu s’est grandement développé et contient maintenant une station-essence. Vous pourrez retrouver à 3 endroits différents 3 grosses pelotes de laines à ramasser pour réussir ce défi :

La 1ère se trouve au sommet d’une plateforme surélevée au nord de la ville, à côté d’un coffre.

La 2ème se trouve au pied d’un escalier proche d’une caméra, derrière le bâtiment de la station-essence.

La 3ème se trouve dans la pièce de Miasouclé avec tout plein de matériel lui appartenant, proche d’un canapé.

La carte récapitulative

Voici une carte récapitulative de tous les lieux-dits ou lieux notables de cette 7ème semaine de défis. Une carte proposée par l’internaute @SquatingDog :

En attendant la 8ème semaine de défis, vous pouvez parcourir tous nos guides en suivant les liens ci-dessous. N’hésitez pas à utiliser notre code créateur ACTUGAMING pour les achats de la boutique afin de soutenir le site. Merci à vous !