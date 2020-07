Défis hebdomadaires d’Aquaman | Guide Fortnite Saison 3

Suite au lancement de la saison 3 de Fortnite sur le thème marin, un partenariat avec l’univers du héros des mers de DC Comics est en marche. En effet, Aquaman est le personnage phare de cette saison après Deadpool la saison passée. Pour célébrer sa présence, le jeu vous propose de vous faire gagner le skin du héros si vous réussissez plusieurs défis hebdomadaires.

Suivez notre guide pour réussir tous les défis, disponibles chaque semaine en même temps que les défis hebdomadaires classiques, afin de ne louper aucune mission. Ces défis sont facilement réalisables et demandent peu d’actions difficiles. Cette page sera bien entendu évolutive en fonction des nouveaux défis dévoilés.

Attention cependant, le skin et les défis sont présents pour les détenteurs du passe de combat seulement (au prix de 950 v-bucks) qui vous permettra également de débloquer les 100 récompenses associées.

Les défis hebdomadaires

Semaine 1

Récompense : l’écran de chargement « Roi des plages »

Utiliser un vortex à La Flottille

Ce défi, ultra simple, vous permet de découvrir le Q.G. des nouveaux héros de cette saison, La Flottille. Véritable épicentre situé dans le sud-ouest de la carte, vous y découvrirez moult coffres et autres bâtiments. Cette ville flottante est également entourée de vortex dont il vous suffira d’en emprunter un (notamment celui au nord de la ville) pour vous envoler dans les cieux et valider le défi proposé.

Semaine 2

Récompense : un aérosol « Trident ! »

Utiliser une canne à pêche pour surfer derrière un requin à butin à Sweaty Sands

Le défi proposé cette semaine vous demande d’utiliser une nouvelle fonctionnalité pour vous déplacer sur la carte : le surf derrière des requins à butins. Ces requins, assez longs à éliminer, regorgent de précieuses ressources. Mais en pointant une canne à pêche sur eux, vous pourrez aussi entamer un véritable rodéo marin afin de vous déplacer sur la carte en sautant ou accélérant à votre guise.

Ce défi vous propose donc de réaliser cette action dans une ville spécifique du nord-ouest de la carte, Sweaty Sands. Vous débloquerez ainsi l’aérosol « Trident ! » d’Aquaman.

Semaine 3

Récompense : l’émote « Shaka Marin »

Attraper différents types de poissons en une seule partie

Ce défi sera normalement très rapidement réalisé. Equipez-vous d’une canne à pêche et cherchez un coin d’eau pour la lancer (ce qui ne devrait pas manquer vu la carte inondée). Laissez votre ligne immergée quelques secondes et ressortez-là quand le bouchon s’enfonce (ou que la manette vibre) pour le plus souvent pêcher un poisson (ce peut être aussi une arme, des munitions ou des matériaux, dans ce cas, recommencez l’opération).

Il vous faudra pêcher 2 types de poissons différents comme le fretin, le poisson rouge ou le bleuvageon pour réussir le défi. Notez également qu’utiliser des armes explosives ou un harpon fonctionne également pour réussir ce défi d’Aquaman.

Semaine 4 (à venir…)

Récompense :

N’hésitez pas à parcourir nos guides pour tous les autres défis disponibles cette saison 3 et à revenir toutes les semaines pour voir les défis d’Aquaman mis à jour.