Régulièrement, Genshin Impact offre du nouveau contenu. Si l’on retient évidemment les ajouts majeurs avec l’arrivée des mises à jour, telles que la 1.1, la 1.2 ou la future 1.3, avec de nouvelles zones ou des personnages, on a également droit à des événements. Généralement, ils accompagnent une nouvelle version et permettent de découvrir un pan de scénario sur un personnage et de récupérer moult récompenses sur une durée limitée. On vous explique tout ce qu’il faut savoir.

Les événements dans Genshin Impact

Ces derniers apparaissent directement dans le menu des événements, en cliquant sur votre boussole. En fonction de l’événement, vous aurez alors un menu dédié qui apparaît pendant la période de celui-ci et tous les détails y sont donnés. Ils sont sur une durée limitée et il faut donc jouer pendant les dates données pour récupérer les récompenses et autres bonus.

Types d’événements

Dans Genshin Impact, il y a différents types d’événements, les événements mineurs et les événements majeurs. Les premiers ne donnent généralement que peu de choses et surviennent sans vraiment être annoncés longtemps avant. Les majeurs quant à eux interviennent plus rarement et sont présentés comme des festivals.

Si on vous liste tous les événements du jeu un peu plus bas, sachez tout de même que :

Les événements mineurs : il peut s’agir de simples QCM, des défis de planage ou de marchandises à récupérer

: il peut s’agir de simples QCM, des défis de planage ou de marchandises à récupérer Les événements majeurs : souvent découpés en plusieurs actes qui accompagnent généralement des mises à jour importantes

Toutes les informations sont toujours données via les annonces du jeu avec l’onglet dédié à ça.

Les événements reviennent-ils ?

Pour l’instant, nous n’avons pas encore assez de recul pour savoir si les événements vont revenir ou non. Cependant, les petits événements semblent être périodiques : nous avons déjà eu le mini-event Merveilleuses Marchandises à deux reprises. Le déroulement n’était pas tout à fait le même mais cela confirme que les petits events reviennent.

Néanmoins, pour ce qui est des événements majeurs, comme Craie et Dragon et Astres évanouis, nous pouvons aisément affirmer qu’ils ne reviendront pas. Etant donné qu’ils apportent un morceau d’histoire avec des quêtes inédites (comme la découverte des Monts Dosdragon avec Albedo), ne comptez pas sur leur retour. Reste à savoir si les récompenses, comme l’épée du Croc Suppurant (et ses matériaux d’élévation), seront accessibles autrement.

Liste des événements

Sur ActuGaming, nous vous proposons souvent des guides et astuces. On vous relaye notamment les divers événements. Sur cette page, qui se présente comme un index, vous retrouverez l’ensemble des événements qui se sont déroulés et qui arriveront sur Genshin Impact. Cette article sera donc régulièrement mis à jour. Bien sûr, les événements étant datés, la plupart ne sont pas accessibles lors de votre lecture de cet article.

Evénements Majeurs :

Evénements Mineurs :

Pour plus de détails sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide de Genshin Impact. On vous partage tout un tas d’astuces et de soluces, comme l’emplacement des stèles des Monts Dosgradon ou encore les récentes agates pourpres.