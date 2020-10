Après avoir proposé un événement Fourneau élémentaire dans Genshin Impact, le studio miHoYo en propose un nouveau. Cela fait suite notamment aux récentes déclarations des développeurs suites aux plaintes concernant la résine. Celui-ci s’appelle Merveilleuses Marchandises et il vient de commencer. On vous explique ce qu’il faut faire. Attention, l’événement est limité dans le temps.

Tout sur l’événement Merveilleuses Marchandises

Tout comme le dernier événement, il s’agit d’un événement limité. Celui-ci permettra de récolter pas mal de ressources et de récupérer des bonus, comme des primo-gemmes, de l’expérience pour le battle pass tout en montant son niveau d’aventure.

Quand se déroule l’événement ?

Il s’agit bien d’un événement défini dans le temps. Merveilleuses marchandises commence dès aujourd’hui, lors de la remise à zéro des activités, à savoir ce lundi 26 octobre à 04h00, heure française. Il se terminera le lundi 2 novembre à 03:59. Vous avez donc une semaine pour le compléter.

Comment débloquer l’événement ?

Avant tout chose, sachez qu’il faut être niveau d’aventure supérieur ou égal à 12. Les joueurs qui n’ont pas encore atteint ce stade ne pourront pas lancer la quête. Pour cela, rendez-vous sur votre boussole pour découvrir un nouvel onglet. Cela marchera un peu comme une chasse au trésor avec des indices pour savoir où aller.

Le premier indice indique « Une personne louche serait apparue dans la cité de Mondstadt ». Vous l’avez compris, il faudra se rendre dans la ville de la première région.

Où trouver Li le fiable ?

Attention, la position de Li le fiable changera tous les jours. Il vagabonde à plusieurs endroits et il ne sera donc pas au même emplacement au cours de la semaine. Ce guide sera donc mis à jour tous les jours, à 4h du matin, avec la nouvelle localisation de Li le fiable.

Emplacement Li le fiable Lundi (1er jour)

Rendez-vous à la Cité de Mondstadt. Vous allez devoir trouver la personne louche : C’est Li le fiable, un itinérant qui vous demandera de collection les boîtes aux merveilles. Celui-ci se situe non loin des portes de la Cité, quasiment en face de Donna la fleuriste. Parlez-lui pour lancer pleinement l’événement.

Comment se déroule Merveilleuses Marchandises ?

L’événement est relativement simple : tous les jours, vous devez récupérer une ressource ou un matériau en particulier. Il faudra donc voyager et explorer la région pour récupérer plantes et autres choses à ramasser. Tous les jours, Li le fiable demandera une nouvelle ressource. Cela peut être réalisé une seule fois par jour. Et ce, pendant sept jours. Pensez donc à bien vous connecter quotidiennement pour réaliser la tâche.

Quelles sont les matériaux requis par Li le fiable ?

Tous les jours, Li le fiable demandera une nouvelle ressource qui est répartie partout dans Teyvat en lui demandant « Parlons affaires ». Par chance, vous aurez peut-être déjà la ressource en question. Si non, il faudra aller en chercher. Pour cela, rien de mieux que notre guide complet avec l’emplacement de tous les matériaux.

Jour 1 : 10 Champignons

Le premier jour, Li le fiable demandera 10 Champignons. C’est l’une des ressources les plus communes et faciles à trouver, donc vous en avez probablement déjà sur vous. Sinon, voyagez à Liyue et vous devriez en avoir assez facilement.

Jour 2 : ???

(Cet article sera mis à jour avec les nouveaux matériaux requis tous les matins aux alentours de 04h00)

Comment récupérer les Boîtes aux merveilles

Pour cela, reparlez à Li le fiable une fois les matériaux donnés puis choisissez « Je viens pour les boîtes aux merveilles … ». Là, vous devez choisir entre 7 boîtes qui ressemblent à des blops. Chaque boîte symbolise un élément. Rassurez-vous, à la fin de la semaine, vous aurez récupéré l’ensemble des boîtes et donc des récompenses.

Récompenses de l’événement Merveilleuses Marchandises

Il y a 7 récompenses pour 7 jours d’événement. Chaque jour, Li le fiable changera d’emplacement et vous demande une ressource. Une boîte pourra être ramassée. Donc les sept seront récupérées à la fin de l’événement. Voici l’ensemble des récompenses :

Géo : 30 primo-gemmes, 40 000 moras

: 30 primo-gemmes, 40 000 moras Electro : 30 primo-gemmes, 3 conseils de l’aventurier, 3 leçons du héros

: 30 primo-gemmes, 3 conseils de l’aventurier, 3 leçons du héros Anémo : 30 primo-gemmes, 3 enseignements de la prospérité, 3 enseignements de la diligence, 3 enseignements de l’or

: 30 primo-gemmes, 3 enseignements de la prospérité, 3 enseignements de la diligence, 3 enseignements de l’or 30 primo-gemmes, 20 000 moras, 8 minerais de renforcement mystiques

30 primo-gemmes, 3 livres de liberté, 3 livres de la résistance, 3 livres de la poésie

30 primo-gemmes, 6 minerais de renforcement supérieurs, 6 minerais de renforcement mystiques

30 primo-gemmes, 20 000 moras, 4 leçons du héros

Le battle pass mis à jour

Cela s’accompagne d’une nouvelle ligne de récompenses dans le Battle Pass : « Remettez 5 fois des matériaux au marchand au cours de Merveilleuses Marchandises » qui reportera 1200 expérience de BP. De quoi facilement augmenter son rang.

