Genshin Impact voit l’arrivée de la zone Monts Dosdragon grâce à sa mise à jour 1.2. Pas de cryoculus vu qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle région à part entière mais on retrouve un système très similaire. En effet, il y a un Arbre permagelé qui demande des offrandes sur le même principe des Statues des Sept. Et cette fois-ci, voici le guide des emplacements des Agates pourpres, avec la localisation exacte de chacune d’entre elle sur la map que l’on vous liste juste ici.

Etant donné que les Monts Dosdragon sont très condensés, et que l’exploration est surtout verticale, il est difficile de séparer clairement les zones, surtout au sud-est de cet endroit. Ne vous étonnez donc pas de voir des Agates listés dans « Grotte Luminétoile » alors que les agates sont à la surface, puisque nous avons choisi de classer toutes les agates du sud des Monts dans la zone de la Grotte Luminétoile. De même pour les agates à l’est des Monts, qui sont compris dans les zones les plus proches sur la map.

Ce guide est actuellement en cours d’écriture, les agates pourpres y sont ajoutées au fur et à mesure de notre exploration. Cet article sera donc régulièrement mis à jour, et complété d’ici quelques jours. A chaque fois que nous ajouterons des agates, nous indiquerons quelles agates ont été ajoutées et à quelle date afin de vous y retrouver plus facilement au fur et à mesure.

Route enneigée

Agate pourpre 01

Localisation : Cette agate pourpre est la plus simple à trouver puisque c’est celle qui apparaît juste à droite de l’Arbre permagelé lorsque vous le débloquez.

Agate pourpre 02

Localisation : Cette agate est cachée sous la neige. Vous devrez trouver une roche de sang près de cette position pour ensuite détruire la couche de glace au sol.

Agate pourpre 03

Localisation : Située simplement sur les parois de la falaise à l’endroit indiqué.

Agate pourpre 04

Localisation : Tout au dessus d’un pic de pierre à l’endroit indiqué.

Agate pourpre 05

Localisation : Situé en l’air près d’une arche qui suite la route principale.

Agate pourpre 06

Localisation : Située dans un coffre qui est placé à l’intérieur d’une cabane, à l’extrémité de la zone près de la Vallée Dadaupa.

Agate pourpre 07

Localisation : Située en l’air entre deux arbres. Grimpez à ces derniers ou planez depuis une hauteur pour l’atteindre.

Vallée Ronfledragon

Agate pourpre 01

Localisation : Placée au dessus de l’un des fossiles de dragon.

Agate pourpre 02

Localisation : Située en plein air. Planez depuis l’endroit indiqué sur le screen pour l’atteindre.

Agate pourpre 03

Localisation : L’agate se trouve à l’intérieur d’un cercle de vent, il faut donc ramasser les anemogranums aux alentours pour s’envoler et planer à l’intérieur du cercle.

Agate pourpre 04

Localisation : Il faut récupérer trois anémogranums autour du lac pour l’obtenir. L’un d’entre eux est situé de l’autre côté du lac (par rapport à Diluc sur le screen), le deuxième est dans une barque échouée et le troisième est au pied de l’agate.

Agate pourpre 05

Localisation : Située à l’intérieur d’un coffre dans la zone indiquée.

Agate Pourpre 06

Localisation : Flotte en l’air, il faut planez depuis les parois pour l’atteindre.

Agate pourpre 07

Localisation : Situé sur un pic de glace près du cristal de glace de la zone.

Agate pourpre 08

Localisation : Au bout d’un chemin à l’ouest des grands os de dragon.

Palais antique de la Cité enfouie

Agate pourpre 01

Localisation : Depuis la Statue des Sept, retournez-vous et sautez dans le trou formé par le cercle de pierre pour planez jusqu’à elle.

Agate pourpre 02

Localisation : Vous devrez tout d’abord vaincre un gardien dans la zone afin de débloquer l’accès à un mécanisme qui fera baisser l’eau. L’agate se trouve dans un coffre dans le ravin.

Agate pourpre 03

Localisation : Il faut se rendre tout en bas de la zone, sur la côte, pour voir ce coffre gardé par plusieurs monstres.

Agate pourpre 04

Localisation : Cachée dans une alcôve près de la précédente agate.

Agate pourpre 05

Localisation : Près de la précédente agate, vous verrez des anémogranums à récoltez. Prenez en dernier celui qui est situé sur la plateforme de glace qui est sur le point de se briser pour vous envoler jusqu’à l’agate.

Agate pourpre 06

Localisation : Depuis la statue des Sept, planez en direction de la côté pour le trouver sur votre chemin.

Périphérie de la Cité enfouie

Agate pourpre 01

Localisation : Situé entre deux arbres en l’air. Planez depuis les parois de la falaise pour l’atteindre.

Agate pourpre 02

Localisation : Dans un coffre qui est caché dans une cabane et gardé par des monstres.

Agate pourpre 03

Localisation : Dans un coffre précieux qui est gardé par un Chef Brutogivré.

Agate pourpre 04

Localisation : Sur un chemin en mauvais état, avec deux monstres qui vous attendent.

Agate pourpre 05

Localisation : Au dessus d’un pic de neige à l’endroit indiqué sur la carte.

Agate pourpre 06

Localisation : Dans un coffre gardé par un Chef Brutogivré dans la plaine.

Agate pourpre 07

Localisation : Tout au dessus d’une falaise dans la zone indiquée sur la carte.

Grotte Luminétoile

Agate pourpre 01

Localisation : Sur le toit d’une cabane abandonnée.

Agate pourpre 02

Localisation : Dans une cabane gardée par des monstres, et plus précisément dans un coffre.

Agate pourpre 03

Localisation : Située en l’air tout au dessus d’une falaise.

Agate pourpre 04

Localisation : Sur une arche tout au sud de la zone, près de l’eau.

Agate pourpre 05

Localisation : Dans un coffre (celui de droite) situé à côté de deux autres au bout du chemin indiqué sur la carte.

Agate pourpre 06

Localisation : En l’air, au milieu d’une structure en pierre près d’un point de téléportation.

Agate pourpre 07

Localisation : Entre deux stalactites de pierre dans la grotte, au dessus du cristal de glace.

Agate pourpre 08

Localisation : Dans un coffre précieux qui apparait après avoir réussi l’épreuve disponible tout en bas de la grotte, près du cristal.

Agate pourpre 09

Localisation : Juste à côté de la précédente agate, sous l’eau. Une plaque de glace la cache, mais il suffit de marcher dessus pour que cette dernière s’écroule.

Et voila, vous avez logiquement l’ensemble des agates pourpres et l’Arbre permagelé au niveau maximum. Vous pouvez consulter notre guide complet Genshin Impact ou l’emplacement des anémoculus ou des géoculus si votre collection n’est pas encore complète.