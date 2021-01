Tandis que l’on attend maintenant des informations sur la version 1.3 de Genshin Impact qui devrait arriver dans un peu moins d’un mois, un nouvel événement a été rendu disponible aujourd’hui, à savoir « Richesses perdues« . Voici ce que ce dernier implique et les récompenses à obtenir.

Trouvez Ulman

Depuis le 08 janvier, vous pouvez avoir accès à une nouvelle quête qui vous demande d’aller aider Ulman, dont l’emplacement est directement noté sur la carte avec une icône de coffre, près de la Porte de Pierre.

Rendez-vous sur place pour trouver Ulman, qui vous demandera de prendre soin d’une petite fée, qui ne semble pas vouloir retourner dans un quelconque réceptacle, mais rechercher des trésors enfouis. Ulman vous la confiera tout comme une carte, qui vous indiquera où chercher des trésors.

Il faut alors se rendre sur les lieux indiqués avant de pouvoir activer la Fée chercheuse. Pour cela, allez dans votre inventaire pour vous en équiper, et l’utiliser ensuite via un raccourci. Elle fonctionne plus ou moins de la même façon que d’autres gadgets, et brillera de plus en plus fort lorsque vous vous approcherez d’un trésor.

Boutique de l’événement

Durant votre recherche, vous serez amené à récolter des sapèques, un nouveau type de monnaie qui sera uniquement échangeable dans la boutique de l’événement (il n’y a pas besoin de retourner voir Ulman pour y accéder). Voici ce qu’on y trouve :

300 Primo-gemmes

10 Leçons de héros

20 Minerais de renforcement mystique

200 000 Moras

Une mini-fée comméline

Une mini-fée rosée

Une mini-fée curcuma

La différence entre les Fées est purement esthétique, et vous ne pourrez en prendre qu’une seule, veillez donc à ne pas vous trompez si vous en achetez une.

Les zones des trésors

Tous les jours durant la durée de l’événement, vous pourrez avoir accès à deux nouvelles zones à explorer afin d’y chercher des trésors en compagnie de votre fée. Notez que l’emplacement des trésors n’est pas le même à chaque fois selon les joueurs, mais les zones étant plutôt restreintes, il est facile de le retrouver. Voici les différentes zones présentes.

Zone 01 : Côte du Faucon

Zone 02 : Passe de Lingju

L’article sera mis à jour durant toute la durée de l’événement. Pour plus de détails sur le jeu, vous pouvez consulter notre guide de Genshin Impact. De nombreuses astuces et soluces sont aussi disponibles, comme l’emplacement des stèles des Monts Dosgradon ou encore les récentes agates pourpres. Vous pouvez également retrouver notre guide des coffres cachés.