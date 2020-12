En ce vendredi 4 décembre, miHoYo lance un nouvel événement dans Genshin Impact. Pas aussi massif que les Astres évanouis, il s’agit d’un Défi de Planage, que l’on peut comparer au mini-event Merveilleuses Marchandises que l’on a eu il y a quelques semaines. On vous dit tout à son sujet en vous rappelant que l’événement est limité dans la durée.

Tout connaître du Défi de planage

Pour commencer, il faut savoir qu’il s’agit d’un événement limité. Sur une dizaine de jours, il sera possible de réaliser diverses actions qui permettront de récolter des ressource supplémentaires mais également des primo-gemmes. Idéal pour tenter de tirer Zhongli.

Quand se déroule l’événement ?

Etant donné qu’il ne dure que quelques jours, faites attention au date. Défi de Planage ne sera disponible qu’au cours de ce créneau :

Date de début : vendredi 4 décembre à 04h00, lors de la remise à zéro des activités

Date de fin : Lundi 14 décembre à 03h59

Comment débuter l’événement ?

Pour débloquer l’événement, il est nécessaire d’avoir un Niveau d’aventure égal ou supérieur à 20. Si vous êtes AR20+, vous pouvez ainsi rendre visite à Hughes, qui se situe à Liyue, pour lancer la quête Toujours plus haut.

Où se situe Hughes ?

Pour le premier jour, Hughes se situe dans la région de Liyue, au sud de la zone de l’Estuaire Qiongji. Vous le trouverez un peu plus au Nord Est de la Statut des Sept de cette zone, ou tout simplement au sud est du Palais Secret de Guizang, proche du lac Luhua.

Comment se déroule le Défi de Planage ?

Sur le papier, l’événement est relativement facile à comprendre : tous les jours, vous avez un nouveau défi de planage à réaliser, jusqu’à un total de 7 à terminer. Hughes vous donnera ainsi un nouvel emplacement quotidiennement et il faudra activer la stèle pour lancer le défi, le mécanisme étant marqué sur votre carte. Chaque jour, vous aurez donc un nouveau parcours. Cependant, rassurez-vous, vous pourrez réitérer votre chance plusieurs fois jusqu’à obtenir le meilleur temps.

Volent les oiseaux

Le premier défi s’appelle Volent les Oiseaux. Il sera nécessaire d’obtenir 30 000 points pour avoir la garantie d’avoir un insigne d’or :

Temps disponible : 3 minutes

Insigne à ramasser : 5

Ce premier parcours est relativement simple et dénué d’obstacles. Réitérez jusqu’à obtenir le meilleur score, sachant qu’en ayant les 5 insignes et un temps restant de plus de 1 minutes 30 devraient vous garantir l’or.

Comment obtenir l’insigne d’or dans le défi de planage ?

Une fois le mécanisme actionné, le défi de planage commence. Vous devrez ainsi partir d’un point A pour arriver à un point B, le tout, dans les meilleurs défis. Cela ressemble à s’y méprendre aux Défis d’escalade que vous avez sans doute déjà rencontré en vous baladant dans la région de Liyue. En fonction de votre temps, vous obtiendrez un insigne, de bronze, d’argent ou d’or selon vos performances, 10 000 / 20 000 / 30 000 étant les paliers à atteindre.

Utilisez la Montée pour la hauteur

Contrairement aux habituels défis de planage, il y a quelques spécificités. Vous aurez par exemple une mécanique spéciale, « Montée », une action qui vous permettra de vous élever en hauteur et donc regagner en altitude. Il vous suffit d’appuyer sur la touche adéquate, sachant qu’il y a un temps de recharge de 10 secondes. A vous de l’utiliser comme il faut pour anticiper les passages difficiles.

Récoltez des particules

Pendant les défis, généralement sur votre chemin, vous remarquerez des particules. Essayez de les ramasser au maximum puisque ces derniers vont augmenter une jauge de sprint qui vous permettra d’aller plus vite et donc de vous propulser pour gagner un certain temps (ou un temps certain selon votre point de vue). Vous pouvez avoir 2 charges de sprint en réserve.

Attention aux obstacles

Histoire de rendre les défis un peu plus corsés, vous pourrez rencontrer trois obstacles à savoir :

Des cercles jaunes, qui sont des barrières de vent qui ne donnent aucun boost de vitesse

Des ballons de poussière qui gênent votre visibilité

Des ballons explosifs qui vont dévier votre trajectoire

Bien sûr, inutile de vous dire qu’il est préférable de les éviter.

Récompenses défi de planage

Le défi de planage permet de récupérer pas mal de ressources et autres cadeaux. Chaque jour, vous avez des récompenses, réparties selon les niveaux de réussite. Sept jours, pour trois paliers de bonus, soit 21 récompenses à obtenir. Voici toutes les récompenses :

1er jour (Volent les Oiseaux) : Insigne de bronze : 60 primo-gemmes Insigne en argent : 30 000 moras, 2 x guide de la liberté Insigne en or : 30 000 moras, 3 x leçons du héros

Nouveautés du Battle Pass

Rien de bien incroyable mais l’on peut noter l’arrivée d’une ligne temporaire supplémentaire au Battle Pass, dans l’onglet des quêtes mensuelles. Réalisable uniquement – et logiquement – au cours de l’événement, cela vous demandera « Obtenez un insigne d’or lors du défi de planage du premier jour ». Vous obtiendrez 1200 XP de Battle Pass à sa réalisation.

