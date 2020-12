Avec la mise à jour 1.2 de Genshin Impact s’accompagne d’une nouvelle zone : les Monts Dosdragon. Ce nouvel endroit à explorer regorge d’activités à faire et parmi les secrets à découvrir, il y a des tablettes en pierre (stone tablets en anglais), des stèles qui comporte une inscription ancienne. Peut-être que vous vous demandez à quoi elles servent.

Celles-ci permettent de débloquer une salle secrète ainsi qu’une arme 4 étoiles très intéressante : une épée à deux mains idéal pour les attaquants Cryo. Dans ce guide, on vous donne l’emplacement des 8 stèles et comment faire pour débloquer le Tombe-Neige en Argétoile.

Localisation des 8 stèles

Stèle 1

Cette première stèle est relativement simple, vous la trouverez près de la rivière, aux abords de la zone Route Enneigée et Vallée Dadaupa, entre deux braseros.

Stèle 2

Il est fort probable que vous trouvez celle-ci de vous même : en partant du point de téléportation de la Vallée Ronfledragon, suivez le chemin pour trouver la Stèle aux abords d’un coffre.

Stèle 3

Prenez le point de téléportation de la Grotte Luminétoile ou suivez le chemin qui part du Village de Mingyun. Dans cette zone, vous remarquerez un point d’eau où il nécessaire de résoudre une énigme. Il faut jouer avec les Fées de Feu et les lancer dans le bon timing. Une fois l’eau enlevée, vous remarquerez la stèle dans un coin, tout en bas.

Stèle 4

Du point de téléportation indiqué sur la map, au sud, vous avez une énigme à résoudre. Vous passerez forcément par là pour débloquer l’accès au sommet lorsque vous ramasserez les 3 fragments. En bas, une fois la simili-grotte débloquée, vous tomberez sur la stèle.

Stèle 5

Pour celle-ci, il sera nécessaire de traverser la Grotte Luminétoile et de prendre l’une des sorties (celle qui mène au sud). La stèle se voit rapidement lorsque vous sortez. A noter que vous avez un gardien accompagné d’une énigme aux alentours.

Stèle 6

Se situe dans la salle secrète de la Grotte Luminétoile. Cependant, avant d’y avoir accès, il est nécessaire d’avoir débloqué la porte et donc trouver les trois coffres de la princesse, du prêtre et du scribe, comme expliqué dans le guide disponible via le lien.

Stèle 7

Se situe tout simplement devant les Portes du Donjon. Il est cependant nécessaire d’avoir débloqué l’accès au Pic de Vindagnyr mais pas de panique, on vous explique comment faire.

Stèle 8

Bien qu’il soit probable que vous l’ayez débloqué plus tôt, on vous met cette stèle en dernier puisque la suite logique est d’ouvrir la porte. Elle est donc au Sud de la Statue des Sept, tout proche de la fameuse porte à ouvrir

Comment obtenir l’Arme Tombe-Neige en Argétoile ?

Consulter toutes les stèles

La première étape est donc de trouver l’emplacement de toutes les stèles listées plus haut et d’interagir avec. Une fois les 8 consultées, Paimon explique qu’il se passe quelque chose et qu’il vaudrait mieux de revenir à cette fameuse porte. Retournez donc à l’emplacement de la Stèle N°8 et activez le mécanisme. La porte s’ouvre.

Activez les braséros

La pièce est sombre et vous apercevrez un coffre précieux au fond, qui d’ailleurs vous donnera une agate pourpre ainsi que le plan Mémoires de la Cité Enfouie, qui permettra de crafter l’arme. Pour débloquer l’arme, il faut activer les 4 braséros répartis aux quatre extrémités de la salle.

Rien de bien compliqué, prenez un personnage Pyro comme Amber ou Diluc et utilisez une compétence de feu sur ces derniers. Une fois que c’est fait, petite et courte cinématique et surprise, la claymore Tombe-Neige en Argétoile apparaît au centre. Interagissez avec elle et vous obtiendrez la fameuse Tombe-Neige en Argétoile.

Caractéristiques de la Tombe-Neige en Argétoile

Honnêtement, la Tombe-Neige en Argétoile est une bonne surprise, et une excellente arme 4 étoiles. Elle correspondra parfaitement à une équipe axée Cryo ou un personnage maniant une double main, comme Chongyun. Elle a un pourcentage de chance de générer une stalactite qui viendra faire des dégâts de zone et un peu plus si l’ennemi est gelé.

Par ailleurs, bonne nouvelle, vous pourrez vous-même la raffiner puisque le plan évoqué plus haut, vous permettra d’en crafter une seconde. Pour cela, il vous faut bien sûr un Prototype, accompagnée de minerais de cristal et du nouveau gisement de la zone.

Vous voici avec une jolie arme supplémentaire ! Si jamais vous souhaitez d’autres astuces et conseils sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre guide complet de Genshin Impact.