Le Festival des Lanternes est le grand événement de la version 1.3 de Genshin Impact. De nombreuses activités sont à accomplir, notamment avec le Théâtre mécanique, et plusieurs récompenses peuvent être obtenues durant ce festival, dont un personnage 4 étoiles gratuit grâce à l’événement « A tes côtés ». Voici comme le débloquer.

Comment débloquer le personnage gratuit ?

Pour avoir accès à ce personnage gratuit, vous devrez tout d’abord débloquer le Festival des Lumières. On vous explique la démarche à suivre dans notre guide dédié, qui revient sur les conditions à accomplir pour avoir accès aux festivités.

Par la suite, vous devrez effectuer la quête « Théâtre mécanique à Liyue » afin de débloquer l’accès au mode de jeu du Théâtre mécanique. C’est en accomplissant des défis dans ce mode de jeu spécial que vous obtiendrez des Talismans de paix, que vous pourrez dépenser dans le Marché aux lanternes. Consultez notre guide dédié au Théâtre mécanique afin d’en savoir plus sur ce mode de jeu.

Mais vous pourrez aussi accéder à l’événement « A tes côtés », accessible depuis le menu principal du Festival des Lanternes (touche Triangle sur PS4). Vous aurez alors le choix entre six personnages et vous pourrez obtenir l’un d’entre eux en échange de 1 000 talismans de paix, seulement après avoir atteint le niveau de Fièvre festive « Un océan de lanterne ».

Quel personnage choisir ?

Les personnages proposés dans cet événement sont tous originaires de Liyue, afin de coïncider avec la célébration du festival. On a alors le choix entre les personnages suivants :

Xiangling

Xinyan

Beidou

Ningguang

Xingqiu

Chongyun

Vous pouvez consulter leur profil ou leurs aptitudes si vous ne savez pas lequel choisir. Il n’existe évidemment pas de bonnes réponses sur le personnage à choisir absolument, étant donné que cela dépend de ceux que vous possédez déjà et de vos préférences. Les six personnages restent relativement bons dans tous les cas, il n’y a donc pas de mauvais choix.

Rappelez-vous seulement que Xinyan et Beidou peuvent aussi être obtenues en ce moment dans la bannière de Xiao. Pensez également aux Constellations pour guider votre choix. Ningguang et Xingqiu peuvent devenir vraiment bons à un certain niveau de constellation, tout comme Chongyun qui est assez sympathique à partir du niveau 2. Mais encore une fois, cela dépend de vos besoins dans votre équipe actuelle.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, iOS et Android. Vous pouvez retrouver nos nombreux guides sur le jeu, notamment sur Le Festival des Lanternes.