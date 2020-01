Après avoir passé les fêtes de fin d’année en compagnie des défis de la mission temporaire « Fête hivernale » sur Fortnite, cela faisait plusieurs jours que nous attendions la venue de nouveaux défis « classiques ». C’est désormais chose faite et pas des moindres, puisqu’il s’agit des défis d’Ultime Effort avec la mission « Panacée vs Toxine ».

Ultime Effort, c’est quoi ?

Pour ceux qui l’ignorent, ces défis interviennent généralement lors de la dernière semaine de chaque saison, permettant de faire tenir les joueurs jusqu’à l’événement de fin de saison. Or, la fin de saison est programmée dans 4 semaines. Ainsi, cette fin de saison sera marquée par un ensemble de 4 semaines de défis d’Ultime Effort, avec à la clé à chaque fois 10 défis vous octroyant de l’EXP.

En effet, 52 000 points d’EXP sont à gagner par défi réussi soit un total de 520 000 EXP pour les 10 défis de chaque semaine. De quoi vous permettre de monter dans les niveaux encore plus rapidement. Ces défis semblent tournés vers la théorie des Alter Ego, le fil rouge de cette saison.

Oui, car cette semaine, les tenues Panacée (la soignante en blanc et rouge) et sa variante sombre Toxine (avec les cheveux verts) sont à l’honneur. On peut d’ores et déjà imaginer que les prochaines semaines seront consacrées à d’autres duos rivaux. Réussir l’intégralité de ces défis vous permettra de débloquer une variante violette du skin Panacée ainsi que des variantes pour l’accessoire de dos Antidote et pour l’outil de collecte Hache de soin.

La liste de la semaine 1 des défis d’Ultime Effort

Certains défis sont proposés avec des astuces pour les réussir dans la suite de cet article. Vous pouvez les retrouver dans le sommaire déroulant ci-dessus. Les défis de cette nouvelle semaine ainsi que le nombre d’actions nécessaires par défi sont les suivants :

Visiter plusieurs food trucks (3). Gagner des médailles d’argent de survivant (3). Réussir des éliminations au pistolet-mitrailleur (3). Fouiller des coffres dans des lieux notables (7). Atteindre 100 PV et 100 points de bouclier dans plusieurs parties (3). Infliger des dégâts avec une arme typique, atypique et rare dans une seule partie (3). Endommager des structures adverses (2500). Visiter plusieurs arrêts de bus en une seule partie (3). Recevoir des distinctions de spécialiste des armes en infligeant des dégâts avec des armes (5). Être le premier à attraper un poisson, à atterrir depuis le bus de combat ou à réussir une élimination (1).

Pour rappel, seuls les 3 premiers défis sont disponibles dès le lancement de la mission. Vous pourrez déverrouiller les suivants un par un à chaque fois que vous réussirez un défi. Pour rappel, terminer tous ces défis vous permet de débloquer les variantes violettes du skin Panacée, de l’accessoire de dos et de l’outil de collecte.

Nous vous recommandons de suivre nos guides pour les défis concernant un lieu-dit ou un lieu notable en particulier. Une carte est également présente en fin d’article pour les points importants. Ces défis peuvent être pour la plupart réalisés en mode Foire d’Empoigne pour gagner en temps et en efficacité mais certains nécessiteront des modes classiques.

Visiter plusieurs food trucks (3)

Plusieurs food trucks se trouvent sur la carte. Vous pouvez retrouver leur localisation sur la carte en fin d’article. Ils sont au nombre de 3 :

Food Truck de Durrr Burger, au Nord-Ouest de Pleasant Park .

. Food Truck couvert, au Nord de Lazy Lake .

. Food Truck de Pizza Pete, au Sud de Salty Springs.

Il vous faudra ainsi vous rendre sur chacun de ces trois lieux notables pour valider le défi. Vous pouvez le faire en une ou plusieurs parties. Attention toutefois à ces zones qui seront très fréquentées dans les prochains jours.

Gagner des médailles d’argent de survivant (3)

Les médailles sont une nouveauté de ce chapitre 2. Nous leur avons consacré un article entier. Pour remporter ce défi, vous devrez jouer au moins 3 parties en Solo, Duo ou Sections (et donc pas en Foire d’Empoigne) afin de pouvoir profiter de la venue de ces médailles. En effet, elles récompensent les joueurs qui restent le plus longtemps en jeu lors des parties.

Les médailles d’argent parviennent aux joueurs qui se classent parmi les 25 derniers de chaque partie. Il vous suffira de finir au moins 25ème dans 3 parties différentes pour débloquer les médailles améliorées et réussir le défi. A vous de lutter ou de ruser pour faire baisser le compteur des joueurs.

Atteindre 100 PV et 100 pts de bouclier dans plusieurs parties (3)

Ce défi sera aisément réalisable en partant du principe que vous débutez votre partie avec la barre de vie pleine (100 PV). Pour compléter ce défi, vous devrez par exemple atterrir à Slurpy Swamps (icône de potion bleue sur notre carte) et exploser les camions, barils ou cuves de bleuvage afin de faire grimper votre barre de bouclier jusqu’à son maximum et réussir le défi, et peut-être même gagner une distinction Prêt à en découdre (apparaissant en haut de l’écran).

A vous de répéter cette opération pendant 3 parties au moins et vous réussirez ce défi haut la main. Bien entendu, vous pouvez également gagner du bouclier en buvant des potions durant votre partie, mais attention à ce que votre vie soit toujours pleine pour réussir le défi. Le mode Foire d’Empoigne pourrait vous aider à réaliser ce défi.

Visiter plusieurs arrêts de bus en une seule partie (3)

Des arrêts de bus jonchent la carte de Fortnite. Ce défi vous demande de vous rendre à 3 de ces arrêts et cela dans la même partie. Ainsi, le mode Foire d’Empoigne s’y prête très bien tant votre capacité à voyager sur la carte est grande. Vous pouvez au moins retrouver 6 arrêts de bus sur la carte. A vous de vous rendre devant 3 d’entre eux à la suite pour gagner ce défi. Nous vous dévoilons leur position sur la carte ci-dessous.

Ce défi a connu quelques bugs à son lancement. Epic Games a annoncé s’y pencher mais pour l’heure, il n’est toujours pas réglé. Certains arrêts de bus semblent ainsi ne pas comptabiliser pour le défi. Ceux de Slurpy Swamps, Sweety Sands et Pleasant Park vous permettront de le réaliser sans problème. Il en existe encore d’autres à Steamy Stacks, Frenzy Farm et Craggy Cliffs qui pour l’instant ne valident pas le défi.

Recevoir des distinctions de spécialiste des armes en infligeant des dégâts avec des armes (5)

La notion de Spécialiste est une nouveauté de Fortnite Chapitre 2. Les défis Suppléments vous demandent déjà de devenir Spécialiste dans plusieurs catégories d’armes, et ce à de nombreuses reprises. Ici, il vous est « simplement » demandé de devenir Spécialiste en 5 armes, sans condition particulière. Vous pourriez ainsi devenir 5 fois Spécialiste en pistolet-mitrailleur pour réaliser ce défi (la distinction apparaît alors en haut de l’écran).

Il faut savoir que pour devenir Spécialiste d’une arme, vous devez infliger un certain nombre de dégâts à vos adversaires avec les dites-armes. Voici le détail des dégâts nécessaires pour débloquer cette distinction Spécialiste, par catégorie d’arme :

Fusil de sniper ou arme explosive : 200 points de dégâts dans la même partie.

Fusil à pompe ou fusil d’assaut : 250 points de dégâts dans la même partie.

Pistolet ou pistolet mitrailleur : 150 points de dégâts dans la même partie.

A noter que des dégâts supplémentaires avec ces mêmes armes vous octroient le statut d’Expert.

Être le premier à attraper un poisson, atterrir depuis le bus de combat ou réussir une élimination (1)

Ce défi est très facile à réussir puisque vous avez le choix entre trois actions différentes pour y arriver :

Attraper un poisson en premier : auquel cas, vous verrez une distinction Première prise apparaître en haut de l’écran.

apparaître en haut de l’écran. Atterrir depuis le bus de combat en premier : vous verrez alors apparaître une distinction Premier atterrissage en haut de l’écran (essayez le sommet des montagnes ou les tyroliennes qui valident le défi).

en haut de l’écran (essayez le sommet des montagnes ou les tyroliennes qui valident le défi). Réussir une élimination.

Un conseil si vous ne pensez pas pouvoir atterrir le premier lors de votre partie, approchez d’un cours d’eau ou d’une cabane de pêcheur pour réaliser ce défi en pêchant un poisson dans des cercles de pêche.

La carte récapitulative

Voici la carte de la semaine faisant apparaître tous les lieux-dits, lieux notables ou endroits à retrouver concernés par cette première semaine des défis d’Ultime Effort « Panacée vs Toxine » :

La semaine prochaine, une nouvelle fournée de défis d’Ultime Effort sera disponible. Nous vous proposerons bien entendu un guide pour les réussir le plus vite possible. En attendant, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Fortnite ou retrouvez tous nos guides pour nos défis ci-dessous.