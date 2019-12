Mission « Suppléments » | Guide Fortnite Chapitre 2

Après avoir écumé les précédentes missions disponibles, Fortnite vous propose désormais une mission intitulée « Suppléments ». Rajoutés suite à la prolongation de la saison jusqu’au 6 février 2020, ces défis vous prendront énormément de temps au vue de la quantité de choses à réaliser.

Alors que la dernière mise à jour a commencé à enneiger la carte de Fortnite, et que l’écran partagé arrive sur PlayStation 4 et Xbox One, des skins de Noël sont apparus en boutique. De quoi annoncer des défis spécifiques pour cette fin d’année.

Mais pour l’heure, au programme, pas moins de 14 défis à réaliser, répartis en Défis Normaux et en Défis Prestige, un modèle déjà utilisé lors de la Saison X. A noter que chacun des Défis Normaux vous rapportera 52 000 EXP et chacun des Défis Prestige réussi vous rapportera 800 000 EXP, un nombre considérable. Pas de récompense ou d’écrans de chargement à gagner ce coup-ci.

Ainsi, si vous réussissez tous ces défis avant la fin de la saison, vous aurez récolté pas moins de 5 964 000 EXP. De quoi vous faire monter considérablement de niveau et pourquoi pas viser le niveau 1000, niveau maximal de cette saison. Bref, suivez le guide pour réussir tous ces défis le plus vite possible. Nous vous conseillons le mode Foire d’Empoigne pour les réussir sauf pour le défi Survivre aux adversaires, nécessitant les modes Solo, Duo ou Section.

La liste des défis « Suppléments »

Défis Normaux

Infliger des dégâts à des adversaires (5 000).

Devenir spécialiste des fusils à pompe ou des fusils d’assaut en infligeant des dégâts au fusil à pompe ou au fusil d’assaut (10).

Devenir spécialiste des pistolets ou des pistolets-mitrailleurs en infligeant des dégâts au pistolet ou au pistolet-mitrailleur (10).

Devenir spécialiste des fusils de sniper ou des explosifs en infligeant des dégâts au fusil de sniper ou à l’arme explosive (10).

Attraper des armes depuis un coin de pêche (10).

Éliminer des adversaires (25).

Survivre aux adversaires en solo, duo ou section (2 000).

Défis Prestige

Infliger des dégâts à des adversaires (250 000).

Devenir spécialiste des fusils à pompe ou des fusils d’assaut en infligeant des dégâts au fusil à pompe ou au fusil d’assaut (150).

Devenir spécialiste des pistolets ou des pistolets-mitrailleurs en infligeant des dégâts au pistolet ou au pistolet-mitrailleur (100).

Devenir spécialiste des fusils de sniper ou des explosifs en infligeant des dégâts au fusil de sniper ou à l’arme explosive (75).

Attraper des armes depuis un coin de pêche (250).

Éliminer des adversaires (1 000).

Survivre aux adversaires en solo, duo ou section (20 000).

Réussir les défis « Suppléments »

Devenir spécialiste des fusils à pompe ou des fusils d’assaut (ou autres armes)

L’action de devenir Spécialiste s’obtient grâce à des Médailles dans le jeu qui s’affichent automatiquement dès que vous infligez suffisamment de dégâts aux ennemis. En plus de vous donner de l’EXP, ce coup-ci, cela vous permettra de cocher ces défis. Quasiment toutes les catégories d’armes sont représentées, par groupe de 2. Les défis Prestige demandent forcément plus de Médailles que les Défis Normaux.

Par exemple, il vous sera demandé de devenir 10 fois spécialiste des fusils à pompe ou d’assaut en Défis Normaux contre 150 fois en Défis Prestige. Ce n’est pas une mince affaire vu que chacun de ces exploits s’obtient en infligeant 250 points de dégâts avec ces armes dans une même partie. Le mode Foire d’Empoigne est ainsi obligatoire ici pour accélérer leur obtention.

Pour information, les défis concernant les pistolets ou pistolets-mitrailleurs nécessiteront 150 points de dégâts pour obtenir une médaille Spécialiste, et ceux concernant les fusils de sniper et les explosifs demanderont 200 points de dégâts pour l’obtenir.

Attraper des armes depuis un coin de pêche

Les coins de pêche se trouvent partout sur la carte, à chaque fois que vous suivez un cours d’eau ou un bord de mer, vous pouvez trouver ces coins de pêche signalés par des sauts de poisson et des cercles concentriques blancs dans l’eau.

Utilisez une canne à pêche ou un harpon pour pêcher toutes ces armes. Pour réussir ces défis, pêchez 10 armes dans les Défis Normaux contre 75 en Défis Prestige.

Et les autres défis alors ?

Les autres défis de cette mission de Fortnite ne nécessitent pas forcément d’aide, car ils vous demandent d’infliger des dégâts (par n’importe quel moyen), d’éliminer des adversaires ou de survivre à ces mêmes adversaires (ce coup-ci en mode Solo, Duo ou Section). Répéter les parties avec plusieurs éliminations vous feront réussir ces défis facilement.

Des défis pas forcément compliqués mais qui peuvent être très longs à réaliser au vu de la quantité d’actions à réaliser. Nous vous souhaitons bon courage pour ces défis Suppléments !