Depuis le 18 décembre et jusqu’au 6 janvier, Fortnite fête la nouvelle année. En effet, une mission temporaire est disponible sous le nom « Fête Hivernale ». A l’instar des 14 jours de Fortnite l’année dernière, un défi par jour est à relever pour gagner à chaque fois de belles récompenses. Epic Games a lancé cet événement via le biais d’un trailer original et humoristique.

Nous vous proposons donc un guide pour réussir tous ces défis et rafler toutes les récompenses. Les défis devraient être disponibles dans l’ordre tels qu’ils sont présentés ci-dessous. Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous !

La liste des défis « Fête Hivernale »

Chaque défi est précédé par un passage obligé par le défi Fouiller les chaussettes de Noël dans le Chalet de la Fête Hivernale. Allez dans le chalet, approchez vous de la cheminée et cliquez sur la chaussette pour la fouiller et déclencher les défis en question disponible ci-dessous. La liste sera mise à jour régulièrement.

18 décembre : Infliger des dégâts à des adversaires avec le lance-boules de neige (200).

Récompense : écran de chargement Une nuit aux abois.

Il s’agit d’une nouvelle arme introduite pour l’occasion dans le jeu. Si vous la possédez, vous vous rendrez compte qu’elle fonctionne comme un lance-grenades, si ce n’est qu’il s’agit de boules de neige à la place. Infligez 200 dégâts à vos adversaires grâce à cette arme pour réussir le défi. Honnêtement, l’arme est facilement cheatée et vous pouvez largement réussir ce défi rapidement.

19 décembre : Raviver un feu de camp (1).

Récompense : une bannière.

Pour réaliser ce défi, il vous suffira de vous rendre dans de nombreux endroits sur la carte (notamment au bord de la plage de Sweaty Sands ou au bord de l’eau au Sud-Est de la carte), pour trouver un feu de camp. Il vous suffira de presser la touche Action pour l’allumer et posséder 30 unités de bois pour le raviver avant qu’il ne s’éteigne, ou encore un bout de charbon. Mission réussie.

20 décembre : Réussir des éliminations avec une arme réintroduite (5).

Récompense : revêtement d’armes Chute de neige (animé).

Chaque saison, plusieurs armes sont remisées, c’est à dire qu’elles sont retirées du jeu pour être remplacées par de nouvelles. Régulièrement, ces anciennes armes sont réintroduites en jeu pour le plus grand plaisir des joueurs. Ce défi vous demande donc d’éliminer 5 adversaires avec une de ces armes. Nous vous dévoilons la liste des 14 armes qui devraient faire leur retour durant cette mission temporaire pendant 24h chacune et dans cet ordre-là. A vous de les trouver et les utiliser pour réussir ce défi :

Fusil à pompe double (18/12)

Pistolet-mitrailleur à tambour (19/12)

Pistolet à silex (20/12)

Bombe empoisonnée (21/12)

Fusil d’infanterie (22/12)

Double Pistolet (23/12)

Pistolet-mitrailleur tactique (24/12)

Grenades répulsives (25/12)

Fusil à pompe à tambour (26/12)

Arc explosif (27/12)

Bourlingueur (28/12)

Pistolet-mitrailleur à silencieux (29/12)

Sniper lourd (30/12)

Bombe boogie-woogie (31/12)

Pistolet à silex (de retour le 01/01)

Pistolet-mitrailleur à tambour (de retour le 02/01)

Fusil d’infanterie (de retour le 03/01)

Bourlingueur (de retour le 04/01)

Pistolet-mitrailleur tactique (de retour le 05/01)

Arc explosif (de retour le 06/01)

21 décembre : Se cacher dans un bonhomme furtif dans plusieurs parties (2).

Récompense : emote Gorgée shaolin.

Les bonhommes furtifs avaient déjà fait leur apparition lors du dernier Noël fêté sur Fortnite. Epic Games a cependant apporté quelques modifications car il semblerait qu’en plus de vous permettre de vous cacher en bonhomme de neige ou de vous permettre d’en déposer partout autour de vos ennemis pour les leurrer, cette fois-ci vous pouvez également les détruire pour récupérer une boule de neige à lancer sur vos ennemis et leur infliger pas moins de 90 points de dégâts.

Pour réussir ce défi, vous devez vous cacher 1 fois dans un bonhomme de neige furtif dans au moins 2 parties différentes. A noter que vous les ramasserez par lot de 5.

22 décembre : Se réchauffer près du feu de la cheminée du Chalet de la Fête Hivernale (1).

Récompense : nouvel accessoire de dos Planche 2020 (variante cabot festif)

Le Chalet de la Fête Hivernale est le lieu où vous pourrez retrouver les cadeaux quotidiens durant ces fêtes de Noël. Rentrez dans le Chalet via le lobby (icône de flocon de neige) et sélectionnez le feu pour vous rapprocher et vous réchauffer afin de valider le défi. Dans ce Chalet, vous retrouverez entre autres tous les cadeaux quotidiens disponibles pendant ces fêtes de fin d’année.

Il semblerait que certains joueurs aient récolté de l’EXP en restant près du feu. Un bon moyen de gravir doucement les niveaux.

23 décembre : Danser devant des sapins de Noël à des lieux-dits différents (5).

Récompense : un émoticône Pull épais.

Vous pouvez retrouver plusieurs sapins de Noël à divers endroits sur la carte. Danser devant un de ces sapins dans 5 lieux-dits différents vous fera valider le défi. Ces sapins se trouvent par exemple à Pleasant Park, Salty Springs, Misty Meadows, Holly Hegdes ou encore Lazy Lake.

24 décembre : Fouiller un coffre moins de 60s après avoir atterri depuis le bus de combat (1).

Récompense : variante Patrouilleur polaire de l’accessoire de dos Planche 2020.

Ce défi sera très simple à réaliser tant le nombre de coffres dispersés sur la carte est important. Nous ne vous proposerons pas d’astuce particulière sauf d’atterrir sur le toit d’une maison avant de le casser pour avoir une grande chance de trouver un coffre.

25 décembre : Utiliser des cadeaux (2).

Récompense : pioche Caboche de neige.

Les cadeaux font leur retour sur Fortnite. Ces gros paquets cadeaux vous permettront de récupérer du loot pour vous refaire. Lancez le cadeau pour ensuite détruire un de ses côtés et ainsi accéder au butin.

L’année dernière, vous ne pouviez en trouver que par lot de 1 seulement et vous pouviez en transporter 5 à la fois dans l’inventaire. Il vous faudra utiliser 2 cadeaux pour valider le défi.

26 décembre : Ouvrir du butin gelé (1).

Récompense : musique Refrain articulé.

Les butins gelés sont un ajout de la dernière mise à jour. Présentés comme des gros congélateurs gelés, les fouiller vous fera obtenir plusieurs objets qui pourront vous être utiles comme des bonhommes furtifs. Il vous suffira par exemple de vous rendre à Dirty Docks ou Risky Reels pour en trouver et en fouiller un seul pour obtenir la récompense.

27 décembre : Infliger des dégâts à un adversaire avec un bout de charbon (1).

Récompense : variante Ski de l’accessoire de dos Planche 2020.

Le bout de charbon a été introduit en jeu dernièrement. En plus de vous aider à raviver un feu de camp si vous n’avez pas assez de bois, vous pouvez également le jeter sur vos adversaires pour leur infliger des dégâts. Exécutez cette dernière opération pour réussir ce défi.

A suivre…

Fortnite n’est pas en reste en ce moment avec tous les défis disponibles. Vous pouvez tous les retrouver dans notre guide.