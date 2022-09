Steelrising a été défini pour être un jeu assez exigeant avec des mécaniques similaires au titre que l’on retrouve chez From Software. Si vous voulez quelques astuces pour bien démarrer sur ce titre, on vous a fait ici un guide du débutant qui recense les petites astuces qui nous ont semblé pertinentes pour quiconque souhaite démarrer du bon pied la guerre des automates dans Paris. Voici nos 10 conseils pour bien débuter dans Steelrising.

Faites un carnage sur les tonneaux et les sacs

Cela peut vous semble bête au premier abord, mais n’hésitez pas à foncer sur les tonneaux et les sacs suspendus en l’air pour y trouver tout plein d’objets.

Vous serez souvent récompensés par des potions en plus, des munitions, des mânes (la monnaie du jeu), et plein d’autres objets qui vous seront particulièrement utiles durant votre aventure, surtout au début du jeu.

Les munitions élémentaires sont vos meilleures amies

Vous trouvez le jeu trop difficile ? Alors n’hésitez pas à conserver une partie de votre budget de mânes pour acheter des munitions élémentaires en grande quantité.

Le gel et la brûlure seront vos meilleures armes dans Steelrising, et ce même contre les boss. Sauf si vous voyez qu’un ennemi y est plutôt insensible, n’hésitez pas à en abuser, surtout lorsque vous êtes pris en tenaille par un groupe. Immobiliser un ennemi avec le gel peut être particulièrement pratique pour vous donner un peu de temps afin de vous occuper d’un autre adversaire. Et contre les boss, le feu sera particulièrement puissant, surtout si vous êtes équipés de grenade.

Utilisez vos outils en combats

En progressant dans le jeu, vous débloquerez l’accès à un grappin, un saut en avant, et un coup de pied. Ces derniers sont avant tout là pour vous permettre d’explorer les environs, mais pas seulement.

Vous pourrez aussi vous en servir en combat en échange de munitions élémentaires. Même si le coût est assez élevé, ces outils font des gros dégâts, en plus d’infliger des réactions élémentaires (électricité pour le grappin ; gel pour le saut en avant ; brûlure pour le coup de pied). De sacrés atouts donc.

Une boutique bien garnie

Avec plusieurs mécaniques similaires au Souls-like, Steelrising propose également des points de repos disséminés dans ses différents quartiers. Il ne faut toutefois pas sous-estimer le catalogue de ces boutiques. On pourrait croire que ces dernières ne s’incombent que de consommables de peu d’importance. Toutefois, après un léger coup d’œil, on se rend compte que ces boutiques mettent à disposition des armures et armes uniques au joueur.

De plus, ces boutiques vendent également des runes qu’équipe Aegis pour obtenir des avantages passifs. On peut également retrouver en quantité limitée des clés qui permettent de débloquer et d’augmenter de niveaux les 4 boîtiers d’Aegis, réceptacles des runes qui lui permettent d’obtenir des bonus. Finalement, des composants d’améliorations pour armes sont également présents en maigre quantité. Autrement dit, la boutique principale du jeu est à consulter en détail au vu de l’ensemble des articles intéressants qui y siègent.

La boussole, un item indispensable

Après peu de temps passé sur Steelrising, n’importe quel joueur se rendra compte que, bien que le level design soit presque tout en couloir, celui-ci revêt également un aspect labyrinthique qui peut déboussoler beaucoup de monde. C’est précisément pour ceci que le jeu attribue tôt dans le jeu, via un coffre, l’item boussole au joueur.

Celui-ci indique plusieurs points d’intérêts au joueur : l’objectif principal et les objectifs secondaires, l’emplacement de la dernière mort du personnage ainsi que l’endroit où est stationné le chariot. De plus, pour les longs trajets concernant la quête principale, la boussole indiquera au joueur des étapes de parcours intermédiaires pour le guider facilement vers l’objectif final.

Il est également à noter que si vous êtes passé à côté de cet item, il est possible de l’obtenir pour une modique somme via la boutique du jeu accessible grâce au point de réapparitions ou au carrosse. Restez cependant prudent, si vous êtes en train d’utiliser cet item, vous ne pourrez pas l’échanger avec un autre objet dans vos raccourcis si vous désirez garder les indicateurs visuels d’objectifs à votre écran.

Faire varier son style de jeu avec différentes armes

Les adeptes des Souls-like savent qu’il est plus bénéfique de se spécialiser dans un style de jeu précis pour maximiser ses dommages. Steelrising reprend beaucoup de mécaniques de ces jeux, comme le scaling des armes, en omettant néanmoins les statistiques requises pour équiper une arme. S’il est conseillé de se tenir à un style de jeu précis en augmentant ses statistiques, il faut néanmoins ne pas oublier que toutes les armes peuvent être équipées par le joueur.

Cela revêt une très grande importance pour les ennemis du jeu, surtout les boss. En effet, il vous faudra prendre conscience que les automates que vous allez affronter possèdent des résistances et des faiblesses, et ces dernières sont assez exagérées dans Steelrising. Aussi, si vous vous êtes spécialisé dans les afflictions élémentaires mais que votre ennemi y résiste énormément, prenez plutôt une arme avec un fort taux d’immobilisation ou de renversement pour voir ce que cela donne, que ce soit une arme lourde ou légère importe peu.

En effet, même si ces armes ne correspondent pas aux statistiques que vous avez augmentées, le jeu sera bien plus simple si vous utilisez une arme non augmentée mais avec un style de jeu efficace sur un boss que l’inverse, c’en est presque flagrant même.

Vous n’êtes pas obligé de tuer tout le monde

Assez tôt dans le jeu, vous verrez que les monstres basiques de Steelrising ont certes des patterns assez anticipables mais ont toutefois une jauge de vie assez conséquente. Les affrontements sur ces derniers sont assez longs et il se peut que vous ayez envie d’esquiver quelques affrontements. N’hésitez pas à le faire si vous ne voulez pas purger entièrement le quartier des automates.

Ses ennemis offrent assez souvent peu de récompenses intéressantes comme des munitions élémentaires qu’il est possible d’acheter en boutique. Prenez plutôt votre temps pour fouiller les lieux et obtenir quelques grenades bien pratiques.

Cherchez tous les raccourcis possibles

Lors de votre entrée dans une nouvelle zone, il est préférable de bien l’explorer et de voir quels sont les raccourcis à débloquer. L’absence de voyage rapide dans chaque quartier peut être assez pénible, et ces raccourcis vous permettront d’aller un peu plus vite lorsque vous reviendrez dans la zone ou si vous cherchez à vous reposer en urgence.

Vous remarquerez très vite les endroits avec ces raccourcis, représentés par des portes fermées que vous ne pouvez pas ouvrir à moins d’être de l’autre côté. Steelrising est un jeu plutôt linéaire, mais ouvrez tout de même l’oeil pour ne pas manquer une porte à débloquer, histoire de vous éviter un long trajet.

Utilisez vos huiles ordinaires si besoin

Si le nombre de burettes consommables par le joueur est plutôt restreint, on ne peut pas en dire de même pour les huiles ordinaires que le joueur récoltera en tuant des ennemis ou en les trouvant à travers la map. Ces huiles ont pour particularité de régénérer la santé du joueur petit à petit durant 20 secondes.

Au vu de la quantité que le joueur va ramasser durant la campagne, il serait dommage de ne pas les utiliser notamment durant les affrontements de boss. Ces dernières peuvent agir comme un complément aux burettes et offrir assez de soin pour permettre au joueur de continuer le combat et donner les derniers coups à un boss.

Il y a un mode Assistance/Facile, au cas où

Si jamais le jeu se révèle trop dur pour vous, le titre prévoit un mode Assistance dans les options. Après un message prévenant le joueur que ce mode n’offre pas une expérience optimale, il est possible d’activer ce dernier pour paramétrer un peu son expérience de jeu.

Ce mode offre alors la possibilité de réduire les dégâts qu’Aegis reçoit de ses ennemis. Il est également possible de garder ses mânes (ou âmes) après une mort, ou bien de jouer sur la vitesse de récupération de l’endurance. On vous laisse seul arbitre sur le fait de savoir si oui ou non vous voulez vraiment l’activer.

Steelrising est disponible sur PC, PS5, et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.