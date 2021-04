Quoi de plus courant dans la vie qu’une personne cherchant à trouver sa moitié ? Dans Mount & Blade II: Bannerlord, c’est également le cas. Ainsi, les joueurs peuvent partir à la recherche d’une personne à épouser et avec qui fonder une famille. Car oui, le mariage et les enfants font partie des nombreuses options de jeu qu’offre le titre. Par contre, n’espérez pas simplement arriver au château et enlever l’élu(e) de votre cœur, la tâche sera bien plus ardue que cela. Et comme dans la réalité, la belle-famille finira par s’en mêler.

Ce guide a été réalisé lors de l’accès anticipé de Mount & Blade II: Bannerlord

Trouver l’âme sœur

Déjà, il va falloir vous trouver une cible. En effet, vous ne pouvez pas épouser la première gueuse (ou le premier gueux) qui passe. Vous devez taper dans la haute société pour trouver quelqu’un de compétent. Pour cela, rendez-vous dans une grande ville ou dans un château et demandez à pouvoir passer les portes.

Comme pour les compagnons, vous trouverez ici une liste de personnes présentes. Lorsque vous trouvez une personne du sexe opposé qui vous convient, faites un clic droit sur son portrait afin d’ouvrir sa fiche encyclopédique. Cherchez alors la partie liée à la famille et regardez à ce qu’elle(il) soit bien célibataire. Une liste de femmes célibataires intéressantes est d’ailleurs disponible ici. Si cette personne est mariée, vous pouvez toujours chercher parmi les membres de sa famille si quelqu’un n’est pas simplement disponible à la place.

Séduire

Pour commencer, faites les présentations. Allez lui parler, dites-lui que vous avez quelque chose à lui dire. Faites-lui directement part de vos sentiments en disant que vous avez des sentiments forts pour elle ou simplement que vous désirez l’épouser. Bien évidemment, les choses doivent mûrir et elle vous demandera d’apprendre à vous connaître avant de passer une étape aussi cruciale dans sa vie. Quittez la zone et laissez passer une journée puis retourner la voir.

Une fois à nouveau devant elle, dites-lui que vous êtes heureux de passer un peu plus de temps avec elle. Vous pourrez alors tenter de séduire l’élu(e) de votre cœur grâce à différentes options. Ces options dépendent de la compétence de charme ainsi que des attributs de caractère du personnage. Bien sûr, leur compatibilité avec ceux de la votre interlocutrice(teur) entre également en compte.

Pour parvenir à séduire cette personne, il faudra alors trois succès dans vos réponses. Sur la droite de vos réponses possibles se trouvent également une flèche rouge et une flèche jaune, indiquant respectivement vos chances d’échec et de succès critiques. En échouant, vous pourriez obtenir plus de possibilités ou simplement annihiler vos chances de conquérir son cœur. Si vous réussissez, alors la partie ne fait que commencer.

Quittez le château/la ville et attendez un peu plus de deux jours avant de revenir. Reparlez à votre cible, qui enclenchera alors un nouveau dialogue à choix cruciaux. Ici, vous devrez donner deux bonnes réponses. Si vous y parvenez, cette personne acceptera alors votre demande en mariage. Par contre, il faudra toujours convaincre le chef de famille d’accepter de vous confier son proche.

Convaincre le chef de famille

Convaincre le chef de famille est quelque chose de très variable dans Mount & Blade II: Bannerlord. En fonction de votre interlocuteur, vous pourriez passer du tout au tout. En trouver certains reviendra à partir en quête du Graal, tandis qu’en trouver d’autres sera plutôt comparable à aider les villageois du coin à rassembler leurs moutons (ou pas).

Une fois que vous avez obtenu le nom du chef de famille de la bouche de vos futur épouse(x), cliquez sur son nom pour accéder à l’encyclopédie, vérifiez sa dernière position connu, préparez-vous correctement et mettez-vous en route pour le/la trouver.

Gardez d’ailleurs en tête que trouver un seigneur peut être fort délicat. En effet, ces derniers peuvent être à l’autre bout de la carte à faire la guerre, dans la geôle du camp ennemi ou simplement en déplacement constant autour de la carte. Ainsi, c’est une sorte de chasse à l’homme que vous allez devoir mener pour le/la trouver. Et faites attention, car il se pourrait également que le chef de famille meurt pendant votre recherche, et vous devriez alors aller à la rencontre de quelqu’un d’autre pour négocier votre mariage. Un casse-tête ? Mais non !

Quoi qu’il en soit, lancez le dialogue avec le chef de famille une fois trouvé. Parlez-lui de votre demande en mariage, ce qui ouvrira alors un écran de négociation. Offrez de l’argent au chef de famille, de sorte à ce que la barre de négociation devienne verte. Une fois fait, validez et vous êtes officiellement marié(e) !

Voilà, c’est tout pour cette astuce ! Vous pouvez consulter d’autres conseils avec notre guide complet de Mount & Blade II Bannerlord où l’on vous expliquer comment recruter un compagnon, comment avoir des enfants ou encore comment monter en niveaux.