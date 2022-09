Mount & Blade II: Bannerlord – Nos premières impressions sur la version PS5

Récemment, Talewords Entertainment a révélé que Mount & Blade II: Bannerlord allait débarquer sur consoles le 25 octobre prochain. On le retrouvera donc sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Il sortira également de son accès anticipé sur PC pour arriver à la même date dans une version complète.

Lors de la Gamescom 2022, nous avons pu toucher à la version PS5 du titre durant une petite demi-heure. Bien que nous n’ayons pas eu le temps de faire le tour complet de ce que propose le jeu, nous avons néanmoins pu tâter de quelques aspects sympathiques tout en jaugeant sa maniabilité à la manette.

Une bonne prise en main à la manette pour Mount & Blade II: Bannerlord ?

Le jeu a fait ses débuts sur Steam en 2020 avec un succès au rendez-vous dès ses premiers pas. Malgré la pandémie qui a percuté le développement de plein fouet, le titre montre enfin de quoi il est capable. Il a aussi pu compter sur une grosse communauté de joueurs qui suit la licence depuis Mount & Blade: Warband. Mount & Blade II: Bannerlord se déroule d’ailleurs 200 ans avant ce dernier, avec pour attrait principal de proposer des simulations de batailles médiévales sans aucun élément fantastique.

Vous allez pouvoir incarner un soldat ou encore un seigneur sur des champs de bataille gigantesques. Lors de notre session, nous avons notamment effectuer un petit bout du mode Histoire qui vous propose de choisir parmi plusieurs royaumes, dans le but de les faire prospérer. Il fallait donc effectuer plusieurs missions pour progresser, nous avons ainsi pu nous essayer à une bataille d’envergure et à un siège complet. Il faut savoir que le jeu propose une bonne partie gestion où l’on développe l’économie et la science pour débloquer de nouvelles technologies ; une partie stratégie où l’on doit choisir nos troupes en fonction des effectifs adverses ; et bien sûr la partie gameplay où l’on contrôle un soldat ou bien un seigneur directement sur le champ de bataille.

Sachez que le jeu est très riche et propose énormément de choses. On peut notamment citer le mode multijoueur où l’on peut guerroyer en ligne avec d’autres joueurs, ou encore la campagne qui propose énormément d’autres aspects que nous n’avons pas pu voir par manque de temps, comme la création de personnage, la diplomatie ou encore toutes les voies que vous pouvez emprunter dans cet action-RPG bac à sable (mercenaire, marchant, hors-la-loi, chasseur de prime…).

Mount & Blade II: Bannerlord est ultra riche dans ce qu’il propose, toutefois ce développement assez long lui donne malheureusement de nombreuses faiblesses au niveau de graphismes. Il mérite tout de même que l’on fasse l’impasse sur ce point étant donné qu’il parvient à nous immerger dans ces énormes joutes grâce à son ambiance et à la gestion des foules. Lors de notre siège, nous avons ainsi pu incarner un archer que l’on pouvait contrôler à la première ou à la troisième personne. On a ainsi éliminé quelques soldats situés en hauteur des fortifications et nous avons pu manipuler des armes de siège, comme la catapulte pour faire de gros dégâts, ou encore le bélier pour défoncer les portes. Sachez tout de même qu’en tant que simulation, la mort peut être parfois cruelle et survenir lorsque vous vous y attendez le moins. Vous pouvez toutefois compter sur l’IA et les ordres que vous pouvez donner afin de garantir la victoire.

En plus des bonnes sensations via le gameplay, il faut avouer que les contrôles à la manette sont assez bien pensés. Il faut certes un temps d’adaptation, mais l’ensemble est parfaitement jouable sur consoles, vous pouvez être rassurés. En attendant un test plus complet dans les prochains mois, on vous conseille de surveiller ce titre qui pourra sans doute combler les mordus d’histoire.