Le jeu d’action médiéval Mount & Blade II: Bannerlord annonce une extension viking et 5 millions d’unités vendues

5 millions de personnes prêtes à prendre la mer ?

Si l’on peut féliciter le studio d’avoir dépassé le cap des 5 millions de copies en circulation, on retiendra surtout l’annonce de Mount & Blade II: Bannerlord – War Sails, une toute nouvelle extension qui arrivera d’ici à l’été. Celle-ci mettra en avant une toute nouvelle faction inspirée des vikings, présentée comme des marins légendaires et des guerriers redoutables en combat rapproché.

Pour coller au thème, de nouvelles régions côtières pourront être explorées. Mais c’est avant tout l’arrivée des bateaux qui retient notre attention : les batailles navales seront disponibles, avec la possibilité de commander des flottes et de s’engager dans des joutes sur l’eau, avec y compris la possibilité d’aborder les ennemis. 18 navires seront proposés, avec une maniabilité différente, et la possibilité de naviguer dans les mers ou dans les fleuves.

Histoire de ne pas laisser la communauté qui ne souhaite pas payer de côté, une mise à jour 1.3 sera déployée à la même date. Le patchnote complet n’est pas partagé, mais on nous promet – à l’avenir – l’arrivée de « nouvelles mécaniques de jeu, notamment des systèmes de furtivité et de déguisement pour les donjons et les repaires, des événements aléatoires liés au système de traits de personnage, une fonctionnalité de pourparlers, de nombreuses améliorations de combat et de nouveaux types d’armes, ainsi que d’autres améliorations intéressantes pour les joueurs comme pour les moddeurs ». Wait & « sea » comme on dit.

Mount & Blade II: Bannerlord est actuellement disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series. L’extension War Sails sera déployée le 17 juin 2025, uniquement sur PC et nouvelle génération.