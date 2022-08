Accueil » Actualités » Mount & Blade II : Bannerlord sortira le 25 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S

Disponible en accès anticipé depuis fin mars 2020 sur Steam, Mount & Blade II : Bannerlord va bientôt déployer sa version 1.0. En effet, comme indiqué par les équipes de TaleWorlds Entertainment dans un trailer, le jeu de rôle et de simulation de combats médiévaux sortira officiellement le 25 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.

La conquête de Calradia débutera dans deux mois

Pour rappel, Mount & Blade II : Bannerlord prendra place dans le monde de Calradia, 200 ans avant les événements du premier opus de la série, Mount & Blade : Warband. Que ce soit par l’intermédiaire de sa campagne solo de type bac à sable ou de ses différents modes multijoueur, ce titre promet notamment de proposer des affrontements axés sur l’action et la stratégie, des systèmes de création de personnage et de progression élaborés, une gestion de l’économie réaliste ainsi que des capacités de modding étendues.

Rendez-vous dans environ deux mois pour poser les mains sur le nouveau jeu du studio turque.