Codes SHIFT : Tout savoir (récompenses, comment les échanger…) – Borderlands 4

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de driehuur

Rédigé par

0

Borderlands 4 est enfin disponible, non sans être accompagné de son système de récompenses SHIFT, déjà bien connu de tous les fans de la franchise. Et pour tous les autres Chasseurs de l’Arche qui débuteraient leur aventure sur Kairos, voici tout ce qu’il faut savoir à propos de ces fameux codes.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Borderlands 4
Borderlands 4
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 12/09/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Borderlands 4 : Nos astuces indispensables après y avoir joué 80h avec ce guide du débutant

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : Nos astuces indispensables après y avoir joué 80h avec ce guide du débutant

Toutes les Activités – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Toutes les Activités – Borderlands 4

Borderlands 4 effectue un démarrage canon sur Steam, meilleur que tous les autres épisodes

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 effectue un démarrage canon sur Steam, meilleur que tous les autres épisodes

Sauvetage sauvage – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Sauvetage sauvage – Borderlands 4
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Le tout nouveau Mario Tennis Fever s’ouvre déjà aux précommandes avec une promo, voici où le trouver au prix le plus bas
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le tout nouveau Mario Tennis Fever s’ouvre déjà aux précommandes avec une promo, voici où le trouver au prix le plus bas
Avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ne vous attendez pas au même niveau de liberté qu’un Baldur’s Gate 3
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ne vous attendez pas au même niveau de liberté qu’un Baldur’s Gate 3
Le phénomène Hades II sort enfin sur Nintendo Switch et vous pouvez déjà le précommander
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le phénomène Hades II sort enfin sur Nintendo Switch et vous pouvez déjà le précommander
On a vu Farever, le nouveau projet des français de Shiro Games, et c’est très ambitieux
pc
Image d\'illustration pour l\'article : On a vu Farever, le nouveau projet des français de Shiro Games, et c’est très ambitieux
Le crossover Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga sortira chez nous le 10 octobre
pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Le crossover Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga sortira chez nous le 10 octobre
Déjà 20€ de promotion sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, voici où l’acheter pour faire le plein d’économies
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Déjà 20€ de promotion sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, voici où l’acheter pour faire le plein d’économies
Directive 8020 : Histoire, Personnages, Nouveautés… Tout savoir sur le prochain jeu de l’anthologie Dark Pictures
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Directive 8020 : Histoire, Personnages, Nouveautés… Tout savoir sur le prochain jeu de l’anthologie Dark Pictures
Metroid Prime 4: Beyond – Le jeu peut déjà être précommandé, voici les meilleures offres
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Metroid Prime 4: Beyond – Le jeu peut déjà être précommandé, voici les meilleures offres
Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est disponible en précommande, voici où le trouver moins cher
switch
wiiu
wii
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est disponible en précommande, voici où le trouver moins cher
Borderlands 4 : Nos astuces indispensables après y avoir joué 80h avec ce guide du débutant
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : Nos astuces indispensables après y avoir joué 80h avec ce guide du débutant
Après un report, Dying Light: The Beast avance sa sortie d’une journée
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Après un report, Dying Light: The Beast avance sa sortie d’une journée
On a joué à Super Meat Boy 3D à la Gamescom et ça envoyait du pâté
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : On a joué à Super Meat Boy 3D à la Gamescom et ça envoyait du pâté
Donkey Kong Bananza : un DLC payant disponible dès aujourd’hui ainsi qu’une démo gratuite
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Donkey Kong Bananza : un DLC payant disponible dès aujourd’hui ainsi qu’une démo gratuite
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection annonce sa sortie pour le 13 mars 2026
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection annonce sa sortie pour le 13 mars 2026
Nintendo ose relancer son Virtual Boy sur le marché, l’une de ses machines les moins bien vendues
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Nintendo ose relancer son Virtual Boy sur le marché, l’une de ses machines les moins bien vendues
Zelda part au combat dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui sortira en novembre
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Zelda part au combat dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui sortira en novembre
Légendes Pokémon Z‑A dévoile déjà un DLC payant avant sa sortie avec Méga Dimension
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Légendes Pokémon Z‑A dévoile déjà un DLC payant avant sa sortie avec Méga Dimension
Resident Evil Requiem sortira aussi sur Switch 2, tout comme Resident Evil 7 et Resident Evil Village
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem sortira aussi sur Switch 2, tout comme Resident Evil 7 et Resident Evil Village
Square Enix confirme la date des versions Switch 2 et Xbox de FFVII Remake, et la sortie multiplateforme du troisième opus
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Square Enix confirme la date des versions Switch 2 et Xbox de FFVII Remake, et la sortie multiplateforme du troisième opus
Dragon Quest VII Reimagined : le remake du JRPG culte s’annonce pour le 5 fevrier 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Quest VII Reimagined : le remake du JRPG culte s’annonce pour le 5 fevrier 2026
Super Mario Galaxy est de retour sur Switch avec Super Mario Galaxy 2 dans une nouvelle compilation qui n’est pas donnée
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Super Mario Galaxy est de retour sur Switch avec Super Mario Galaxy 2 dans une nouvelle compilation qui n’est pas donnée
Metroid Prime 4 Beyond roule des mécaniques dans sa nouvelle bande-annonce, qui dévoile la date de sortie
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Metroid Prime 4 Beyond roule des mécaniques dans sa nouvelle bande-annonce, qui dévoile la date de sortie
Pokémon Pokopia : quand l’univers Pokémon rencontre Animal Crossing
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon Pokopia : quand l’univers Pokémon rencontre Animal Crossing
Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Hades 2 a terminé sa période d’accès anticipé et sortira sa version 1.0 sur PC, Switch et Switch 2 à la fin du mois