Les codes SHIFT… C’est quoi ?

Le principe est simple, les codes SHIFT permettent d’obtenir des récompenses dans Borderlands 4, et notamment des Clés Dorées (ou parfois des skins et de l’équipement) pour déverrouiller le coffre doré qui se trouve au QG des Marginaux (Plateforme) dans la région de Brame. C’est donc un bon moyen de mettre la main sur du butin rare correspondant au niveau de votre personnage. C’est pourquoi on vous conseille d’ailleurs de garder quelques clés de côté pour obtenir de l’équipement de plus haut niveau un peu plus tard. Et cela d’autant plus que les clés, contrairement aux codes, n’expirent pas dans le temps.

Comment ? Il suffit simplement de créer gratuitement un compte SHIFT au préalable en vous rendant sur le site officiel de Gearbox SHIFT, puis d’associer ensuite toutes les plateformes de votre choix (Steam, Xbox, PlayStation, Epic Games… etc) en cliquant sur l’onglet « Plateformes de jeux » dans la colonne de gauche.

Comment les échanger pour obtenir du butin sur Borderlands 4 ?

Ensuite, c’est en fouillant régulièrement la toile qu’il sera possible de récupérer des codes, et notamment sur les réseaux sociaux, à l’image du compte ShiftCodesTK sur X, ou encore sur le site Dealabs par exemple. Ce qui nous laisse l’occasion de rappeler au passage que les codes ne sont valables que pour une durée limitée.

Enfin, deux options s’offrent à vous pour valider les codes, l’une d’elles étant de vous rendre sur le site officiel Gearbox SHIFT et de cliquer sur l’onglet « Récompenses » pour y entrer votre code. Ou à moins de passer par le menu SHIFT directement en jeu.

Une fois vos Clés Dorées en poche, il ne vous reste plus qu’à récupérer votre butin en allant ouvrir le coffre doré quand bon vous semblera. Et voici d’ailleurs quelques codes SHIFT que vous pouvez d’ores et déjà échanger en ce moment :

T9RJB-BFKRR-3RBTW-B33TB-KCZB9 (pas de date d’expiration)

(pas de date d’expiration) THRBT-WW6CB-56TB5-3B3BJ-XBW3X (expire le 1er octobre à 8h59)

(expire le 1er octobre à 8h59) WHWJB-XH3SX-39CZW-H3BBB-BTF55 (expire le 20 septembre et nécessite de lier un compte 2K)

Et de votre côté, n’hésitez surtout pas à partager d’autres codes via les commentaires !

Enfin, pour tout le reste, notre guide complet dédié à Borderlands 4 est disponible dans nos colonnes, que ce soit pour suivre le cheminement de l’histoire principale ou des missions secondaires, ou pour dénicher tous les Collectors du jeu.