Comment bien choisir sa chaise gaming en 2024

Commencez par définir votre budget

Si vous avez déjà jeté un coup d’œil aux différentes propositions sur le marché, vous vous êtes sans doute rendu compte qu’il y en avait pour tous les prix. Tout le monde n’a cependant pas les mêmes besoins lorsqu’il s’agit d’avoir une chaise sur laquelle s’asseoir pour jouer. Par exemple, s’il ne s’agit que d’un support pour avoir une bonne assise le temps de quelques heures de jeu, vous n’aurez pas à dépenser une fortune ici. Si, en revanche, vous recherchez une chaise sur laquelle vous pouvez compter pendant des années, en étant très régulièrement assis dessus (que ce soit pour jouer ou travailler), il est conseillé de viser une gamme de prix un peu plus élevé pour s’assurer d’avoir du matériel de qualité. Il existe différents types de chaises de gaming, avec un spectre très large au niveau des tarifs. Prenez donc d’abord le temps de vous fixer un budget maximum, en prenant tout de même en compte le fait qu’investir dans un bon siège est important pour la santé.

Où trouver une chaise gaming pas cher ?

Si vous cherchez à économiser sur votre achat et à trouver une chaise gaming pas cher, vous pourrez en dénicher du côté des grandes surfaces ou dans des magasins qui proposent un grand éventail de produits pour tous les budgets. Vous pourrez ainsi faire votre choix parmi des centaines de chaises avec des prix allant d’une cinquantaine d’euros à 200 €, pour répondre à toutes les envies. Le meilleur moment pour faire un bon plan est de guetter l’arrivée des soldes pour pouvoir s’offrir la chaise gaming dont on rêve. Pour ne pas se faire avoir, vous pouvez déjà repérer les chaises qui vous donnent envie, puis revenir lors des périodes de soldes pour voir si le prix de ces dernières a bougé ou non.

Le confort

En dehors de l’utilisation que vous ferez de votre chaise gaming, il faut aussi déterminer ce qui sera le plus confortable pour vous. Cela passe tout d’abord par le choix du revêtement de la chaise, qui doit vous convenir. Généralement, on en trouve deux différents, à savoir le cuir (ou le simili-cuir) et le tissu. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le simili-cuir apparaît comme étant plus confortable dans un premier temps, sauf si vous avez peur de trop coller à ce dernier en cas de transpiration (notamment au dos) ou si vous souhaitez un matériau un peu plus silencieux. Le tissu a l’avantage d’éviter tout cela, même s’il est plus salissant (en retenant mieux la poussière) et coûte généralement plus cher. Vous pouvez aussi jouer sur la présence ou non d’accoudoirs 4D, sous-entendu des accoudoirs qui peuvent se paramétrer selon vos envies à la verticale, à l’horizontale et en profondeur. Un petit confort supplémentaire.

Le design

Vient ensuite le look de votre chaise gaming. Là aussi, le choix de la matière peu paraître important, mais il faut aussi que votre chaise se marie bien à votre installation, ou plutôt à votre pièce dans sa globalité. Le look typique des chaises gaming, à savoir noir ou blanc avec des bouts de couleurs ici-et-là est l’apparence la plus répandue, que l’on peut par exemple trouver dans les grandes surfaces. Vous pourrez même vous orienter vers des chaises qui font références aux licences appréciées de la pop culture, de Dragon Ball Z à Harry Potter en passant par Batman. Cela peut ne pas avoir d’importance pour vous, mais si vous êtes prêts à mettre la main au portefeuille, vous pourrez trouver des designs plus sobres et élégants en visant les fauteuils de marque. Ceux-ci sont plus chers, mais se fondent mieux dans le décor, ce qui peut être important si votre chaise gaming est par exemple positionnée dans une pièce familiale comme le salon.

La morphologie

Maintenant que vous avez déterminé vos besoins esthétiques pour ce fauteuil, il est temps de prendre en considération votre morphologie. Si vous êtes plutôt costaud, il faut vous assurer que la chaise supporte bien votre poids pour éviter de nuire à votre confort, tout comme il faut s’assurer que votre dos soit bien positionné et qu’il épouse la courbe de la chaise. La plupart des chaises disposent d’une forme qui permet de bien soutenir les lombaires, mais cette forme peut ne pas convenir à tout le monde selon votre corps. De même, il est important de choisir une chaise gaming qui est adaptée à votre taille, afin que votre tête puisse bien reposer sur l’appui prévu à cet effet. Il faut aussi s’assurer que votre assise est soit parfaite pour vous en laissant vos jambes se reposer sans qu’elles ne touchent pas le sol (même si la plupart des chaises proposent de régler la hauteur). L’avantage d’un magasin physique comme BUT, c’est aussi de pouvoir le tester physiquement.

L’assise

Et pour être certains d’avoir droit à un confort optimal, vérifiez bien les composants de la chaise, comme ce qui est utilisé pour l’assise. On recherche généralement de la mousse haute résilience avec une bonne densité, ni trop, ni pas assez, c’est-à-dire environ 10 millimètres minimum. Cela peut aussi être calculé via une donnée exprimée en kg/m3, et vous recherchez ici quelque chose aux alentours de 30 kg/m3, du moins pour les fauteuils un peu plus coûteux.

Tous ces éléments sont essentiels à prendre en compte lors de votre choix de chaise gaming, car avoir une bonne chaise est quelque chose qui permet de vous éviter des soucis de santé qui peuvent devenir importants (mal de lombaires, tension musculaire…).