Test Corsair Vanguard Pro 96 – Un clavier ultra-calibré qui signe le renouveau pour la marque

high-tech

  • Une construction premium et bien finie
  • Format ultra-compact pour un clavier 96%
  • Switchs MGX Hyderdrive à effet Hall très agréables
  • Touches de personnalisation sur la gauche + intégration Elgato
  • Réactivité ultra-qualibrée (jusqu'à 8000 Hz) avec Rapid-Trigger
  • Interface logicielle Corsair Web Hub
  • Repose-poignets magnétique confortable et solide
  • Molette de gestion très agréable
  • L'écran : rendu esthétique, mais caché par les touches et finalement peu utile
  • Quelques bugs pour gérer sur le Corsair Web Hub
  • Prix assez élevé pour son manque de connectivité
En offrant une expérience utilisateur de haute qualité, parfaitement calibrée entre utilisation bureautique efficace et performances en jeu très polyvalentes et complètes, le Corsair Vanguard Pro 96 peut se targuer de faire partie des périphériques haut de gamme, comme en témoigne son prix, certes assez élevé. C’est d’ailleurs l’argument qui pourrait faire pencher la balance, malgré d’indéniables atouts aussi esthétiques que techniquement aboutis et cohérents dans leur globalité. Son absence de connectivité sans-fil associée à quelques ratés d’interface (assez mineurs) ne suffisent tout de même pas à assombrir un tableau très solide. Il s’adressera néanmoins avant tout aux joueurs et joueuses les plus exigeants et qui recherchent, avec le nouveau venu de la marque, un périphérique complet, solide, réactif et surtout polyvalent, que ce soit au niveau du gaming ou non.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

