Bartuc Diablo 4 : Comment l’invoquer, objets uniques, table des loots…

Comment invoquer Bartuc ?

Tout d’abord, pour avoir une chance d’affronter Bartuc, nous vous conseillons de privilégier une Boussole des Hordes Infernales légendaire. En portant le nombre de vagues d’ennemis à 10, celle-ci vous permettra d’accumuler davantage d’éthers brûlants, une ressource indispensable pour invoquer Bartuc.

En effet, son invocation nécessite pas moins de 666 éthers brûlants, et il vous en coûtera 400 de plus si vous souhaitez également ouvrir le coffre contenant du butin d’équipement supérieur. Tout en sachant que le surplus d’éther brûlant peut aussi vous permettre de récupérer des matériaux ou de l’or.

De ce fait, au fil des vagues d’ennemis qui se succèderont, ciblez en priorité les Flèches Spirituelles, les Masses Éthérées, les Champions des Enfers et autres Démons Éthérés pour obtenir de l’éther brûlant.

En parallèle, entre chaque vague, optez également pour les offrandes infernales les plus rentables en éther, telles que « Les Flèches Précieuses » (Les Flèches Spirituelles octroient 2.5 fois plus d’éther), « La Pluie Brûlante » (A la fin de chaque vague, 9 à 15 éthers supplémentaires apparaissent), ou encore « Les Démons Exaltés » (Les Démons Éthérés octroient +2 éthers), entre autres…

Et pour encore plus d’éther, n’hésitez pas à lancer une Vague du Chaos aléatoire à chaque fois que l’occasion se présentera.

Enfin, au terme des vagues, si vous disposez d’au moins 666 éthers brûlants, vous aurez alors la possibilité de choisir le Portail de Bartuc au lieu de celui du Conseil Funeste. De là, Il ne vous reste plus qu’à pousser la porte du Conseil pour affronter le Seigneur du Chaos…

La table des loots de Bartuc

Une fois Bartuc vaincu, vous obtenez alors de nombreuses récompenses, et notamment des objets uniques, spécifiques à chaque classe, dont vous pouvez retrouver la liste ci-dessous.

Barbare

Allure d’Arreat

Heaume de Défense de Joritz le Tout-Puissant

Œil Ouvert de Gorgorra

Druide

Alliance Mjölnic

Brise-Terre

Marche-Steppes de Khamsin

Nécromancien

L’Annihilateur

Mains de Marche-Tombe

Présage de Douleur

Sorcier

Conduit Axial

Habit de l’Infini

Iris Ophidien

Voleur

Miséricorde

Parole d’Hakan

Poignes de l’Ombre

Sacresprit

Harmonie d’Ebewaka

Mantelet de Loyauté

Paladin

Arcadie

Nuit Déchirée

Démoniste

Étoffe des Misérables

Œil de Baal

Main d’Apothéose

Pierre d’Hemat

Toutes classes

Irebleue

(A noter que la table des loots est susceptible d’évoluer au fil des différentes mises à jour dans une même saison.)

D’ailleurs, si besoin, n’oubliez pas que notre guide complet de Diablo 4 est également disponible dans nos colonnes.