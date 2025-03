GTA V a lancé sa mise à jour majeure sur PC, qui ne semble pas mettre tout le monde d’accord

Quelques problèmes remontent déjà

Avec cette mise à jour, GTA V se voit offrir un petit coup de lifting sur PC grâce à des jeux de lumière bien plus travaillés, un framerate qui peut monter plus haut, des temps de chargement réduits et bien d’autres choses, certaines étant inédites sur GTA Online comme des cosmétiques pour vos véhicules. Tout cela avec le support des nouvelles technologies à l’image du FSR et du DLSS, ainsi qu’une compatibilité Atmos.

Une mise à jour gratuite qui peut être téléchargée si vous possédez la version originale de GTA V sur PC, qui n’est pas amenée à disparaitre. Car qui dit version améliorée dit également configuration recommandée plus gourmande, et il n’était pas question de priver les machines les moins robustes de l’ancienne version du jeu, qui peut encore être jouée.

Malgré cela, les premiers avis à propos de cette mise à jour sont partagés si l’on en croit les récentes évaluations Steam. Certains se plaignent que malgré toutes ces améliorations, le framerate soit encore bloqué à 120 images par secondes, tandis que d’autres déplorent le retrait du chat textuel dans GTA Online. D’autres se plaignent aussi des transferts d’une version à l’autre, tandis qu’une partie du public apprécie les changements visuels et le fait que tout cela soit gratuit.