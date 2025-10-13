Meg sortira les crocs dans Granblue Fantasy Versus: Rising dès le 15 octobre

Qui peut résister à un requin bazooka

On en a vu des personnages surprenants, mais peu d’entre eux le sont autant que Meg de Granblue Fantasy Versus: Rising, qui, malgré son apparence badass, se bat de manière peu orthodoxe puisqu’elle s’aide d’un requin un peu spécial (et trop mignon) en plus de son poignard. Un requin pour le moins explosif, qui ne fera pas que mordre votre adversaire, mais sera aussi capable de servir de canon.

Meg sera disponible pour 7,99 €, et sera directement intégrée dans le Season Pass du jeu en cours dès le 15 octobre prochain, soit dans deux petits jours. Elle sera accompagnée d’une mise à jour 2.30 qui apportera quelques équilibrages à l’expérience. Le Season Pass se terminera début 2026, avec l’arrivée d’Ilsa.

Granblue Fantasy: Versus Rising est disponible sur PC via Steam, PlayStation 4 et PlayStation 5.