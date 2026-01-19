Granblue Fantasy Versus: Rising accueillera l’autoritaire Ilsa dans son casting dès le 10 février

Le dernier personnage du Season Pass en cours

C’est donc Ilsa qui se prépare à mitrailler tout le casting de Granblue Fantasy Versus: Rising. Comme on peut le voir dans cette vidéo de gameplay, le personnage est là pour donner une bonne correction à ses adversaires, et pour cela, elle est aidée de deux flingues peu orthodoxes, qui peuvent même devenir bien plus gros lorsque Ilsa a besoin de sortir l’artillerie lourde.

Cygames et Arc System Works profitent de cette présentation pour nous indiquer qu’Ilsa sera disponible dès le 10 février prochain dans Granblue Fantasy Versus: Rising, date à laquelle le jeu sera mis à jour avec sa version 2.50, qui apportera pas mal d’équilibrages. Pour rappel, le personnage sera compris dans le Season Pass de la saison 2 du jeu, qui sera bouclé lorsqu’Ilsa sera disponible (bientôt l’annonce d’une autre saison ?). Vous pourrez aussi l’obtenir séparément au prix de 7,99 €.

Granblue Fantasy: Versus Rising est disponible sur PC via Steam, PlayStation 4 et PlayStation 5.