Le planning des mises à jour jusqu’au mois de mai

On commence naturellement avec la version 1.10 du jeu, qui mettra en scène un nouveau combat de boss qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des plus spectaculaires du jeu, mais aussi l’un des plus impitoyables. Dans la quête « The Final Vision », vous devrez affronter un Lucilius plus énervé que jamais, mais vous recevrez aussi l’aide d’un invité inattendu en la personne de Sandalphon. Un personnage qui, à terme, lors de la version 1.30 prévue pour le mois de mai, sera vraiment jouable dans toutes les autres missions. Pour l’instant, il faudra se contenter de lui en tant qu’invité dans la version 1.10 du jeu, prévue pour le 14 mars.

Entre ces deux mises à jour, vous pourrez goûter à la version 1.20, qui mettra cette fois-ci à l’honneur Seofon et Tweyen, deux nouveaux personnages jouables. Une update prévue pour le mois d’avril, sans plus de précisions.

Granblue Fantasy Relink est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.