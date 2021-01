Hogwarts Legacy, le RPG Harry Potter, est officiellement décalé à 2022

Cela fait longtemps que les fans de la licence attendent un vrai RPG Harry Potter, et Hogwarts Legacy comptent bien combler leurs attentes. Le premier trailer du jeu d’Avalanche Software et de Warner Bros avait impressionné et laissait entrevoir une belle aventure à découvrir en 2021, mais il va finalement falloir attendre quelques mois de plus.

La magie attendra 2022

Dans un petit communiqué publié sur Twitter, le compte officiel du jeu nous apprend que Hogwarts Legacy ne sera pas disponible en 2021, mais sortira en 2022 :

« Nous souhaitons remercier nos fans à travers le monde pour les retours tonitruants lors de l’annonce du jeu Hogwarts Legacy en provenance du label Portkey Games. Créé la meilleure expérience possible pour tous les fans du Wizarding World et de jeux est crucial pour nous alors nous donnons au jeu le temps dont il a besoin. Hogwarts Legacy sera disponible en 2022. »

Il fallait malheureusement s’y attendre. Avec la situation sanitaire qui ne s’améliore pas dans le monde, malgré un espoir en 2021, les développements de nombreux jeux vont être affectés par cette période si spéciale. Hogwarts Legacy risque bien d’être suivi par d’autres jeux, mais on se consolera en se disant que c’est pour le mieux, et que le jeu aura plus de chances d’être peaufiné lors de sa sortie.