God of War : Le casting de la série se complète encore un peu plus avec les rôles de Modi, Magni, Gna et Thrud

La descendance de Thor et Sif se présente

Ryan Hurst (Kratos) et Callum Vinson (Atreus) vont croiser pas mal de monde durant leur épopée nordique, à commencer par Modi et Magni, les deux rejetons du couple Sif et Thor, qui seront respectivement interprétés par Louis Cunningham (Marie-Antoinette) et Ben Chapple (Good Cop Bad Cop). On vous l’accorde, les deux acteurs sont loin d’avoir la carrure des dieux que l’on peut apercevoir dans le jeu, mais Amazon a visiblement voulu prendre un autre parti pris ici. Après tout, Baldur n’est pas non plus très musclé lui non plus, ce qui ne l’empêche pas de tenir tête à Kratos, c’est pourquoi on ne s’attardera pas trop sur ce genre de détails pour un tel casting.

Viennent ensuite Island Austin (Insidious 6) et Evelyn Miller (Foundation), qui seront quant à elles Thrud et Gna. La première appartenait aussi au clan Thor puisqu’elle est la sœur de Modi et Magni, tandis que la seconde est la dernière des reines des Valkyries. Ce qui nous fait nous demander pourquoi le casting de Freya traîne toujours, alors qu’il s’agit là d’un rôle majeur pour la série. Ce n’est sans doute qu’une question de jours avant d’apprendre qui l’incarnera.

Pas encore de date de diffusion pour cette série God of War sur Amazon Prime Video.

Crédits photo Variety : Patch Studio; Marnya Rothe Photography; YellowBelly; Deidhra Fahey