God of War: Laufey dévoile son coffret collector à 149,99 €… sans jeu

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L’année 2026 d’exclusivités PlayStation Studios s’avère un peu light, avec tout récemment un Marvel’s Wolverine loin du plébiscite qu’a pu connaître Spidey. La balle est donc à présent dans le camp de Santa Monica Studios et son God of War: Laufey, chargé d’offrir en 2027 une parenthèse féminine à la série portée depuis 2005 par le grand barbu. Beaucoup d’images et de détails sur les différentes éditions ont déjà été dévoilés, mais voilà qu’une édition collector vient de s’annoncer. Enfin, un « coffret » collector.

God of War: Laufey // Source : Sony

Laufey beaucoup là non ?

Ne faisons pas semblant d’être surpris, God of War: Laufey n’est pas le premier titre à proposer une édition collector sans jeu. Cependant, il arrive encore de voir au moins un code à télécharger dans le lot, histoire de pas totalement se sentir floué. Hélas, ce ne sera même pas le cas dans ce que l’on doit donc appeler un coffret collector.

God of war laufey collector 1

Le coffret collector de God of War: Laufey // Source : Sony

Au menu de ce coffret collector, eh bien pas une palanquée d’éléments non plus. La pièce majeure du contenu est évidemment la figurine en résine de Faye, capable d’être éclairée pour donner un petit effet visuel supplémentaire. On retrouve ensuite le classique mini-artbook et un jeu de 51 cartes Oracle, qui s’annonce quand même plutôt joli, il faut le reconnaître.

Montant de ce coffret : 149,99 €. On le rappelle, le jeu est absent, et ça pique puisqu’en imaginant que vous le rajoutiez à votre panier au prix conseillé, l’addition à l’arrondi monte à 230 €. Pour le même prix, toujours chez PlayStation, nous pouvions mettre la main sur le collector de Ghost of Yotei, davantage fourni. Et ne parlons pas du tarif de celui de Ghost of Tsushima, on va se faire du mal.

God of War: Laufey sortira le 16 février 2027 sur PS5, et les précommandes du coffret collector sont ouvertes.

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Jaquette de God of War Laufey
God of War Laufey
ps5

Date de sortie : 16/02/2027

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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