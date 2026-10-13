God of War: Laufey dévoile son coffret collector à 149,99 €… sans jeu

Laufey beaucoup là non ?

Ne faisons pas semblant d’être surpris, God of War: Laufey n’est pas le premier titre à proposer une édition collector sans jeu. Cependant, il arrive encore de voir au moins un code à télécharger dans le lot, histoire de pas totalement se sentir floué. Hélas, ce ne sera même pas le cas dans ce que l’on doit donc appeler un coffret collector.

Au menu de ce coffret collector, eh bien pas une palanquée d’éléments non plus. La pièce majeure du contenu est évidemment la figurine en résine de Faye, capable d’être éclairée pour donner un petit effet visuel supplémentaire. On retrouve ensuite le classique mini-artbook et un jeu de 51 cartes Oracle, qui s’annonce quand même plutôt joli, il faut le reconnaître.

Montant de ce coffret : 149,99 €. On le rappelle, le jeu est absent, et ça pique puisqu’en imaginant que vous le rajoutiez à votre panier au prix conseillé, l’addition à l’arrondi monte à 230 €. Pour le même prix, toujours chez PlayStation, nous pouvions mettre la main sur le collector de Ghost of Yotei, davantage fourni. Et ne parlons pas du tarif de celui de Ghost of Tsushima, on va se faire du mal.

God of War: Laufey sortira le 16 février 2027 sur PS5, et les précommandes du coffret collector sont ouvertes.