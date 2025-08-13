Glassbreakers: Champions of Moss : Le spin-off jeu de stratégie multijoueur en temps réel et en VR lance sa 1.0 en fin d’année

Une sortie définitive avec ses nouveautés

Le VR Games Showcase a eu lieu aujourd’hui, et il s’accompagne donc d’une fournée d’annonces plein le casque. Parmi elles, la confirmation de la sortie en 1.0 de Glassbreakers: Champions of Moss, dans lequel joueuses et joueurs peuvent s’affronter dans des batailles stratégiques, exclusivement en réalité virtuelle. Une nouvelle qui s’accompagne d’une vidéo et d’un récapitulatif du contenu à venir.

Pour resituer un peu le principe de Glassbreakers: Champions of Moss, nous devons former une équipe de trois champions issus du monde de Moss, au profil et aux compétences bien distinctes. Puis, une partie se lance dans une arène représentant un échiquier aux cases octogonales. Une bataille en 1V1 se lance pour renverser notre opposant et sa forteresse de verre. Pour y arriver, on se sert de la synergie de notre équipe, bien sûr, mais l’on compose également avec les spécificités de l’arène en question.

Pas mal de chemin a été parcouru depuis plusieurs années, et notamment une première bêta en 2023. La confirmation de l’arrivée en 1.0 s’accompagne d’un listing de ce que l’on pourra retrouver comme contenu. Jusqu’à 12 champions jouables, dont certains doivent être débloqués, quatre cartes aux ambiances et objectifs de plateau différents mais aussi le mode « Buds » ajoutant les parties en 2v1, 2v2 et 2vIA seront à retrouver.

Enfin, pas mal de cosmétiques à débloquer nous attendent, via un système de progression garantissant le fait de pouvoir jouer à son rythme. L’accent va aussi être davantage mis sur la communauté, avec un lien encore plus étroit avec l’équipe de développement, ce qui passe par l’alimentation appuyée des réseaux et du Discord, avec des récompenses exclusives.

Glassbreakers: Champions of Moss arrive en version premium pour les fêtes de fin d’année sur Meta Quest et PC.